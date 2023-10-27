Автобуси №19 тепер курсуватимуть через вулицю Віри, Надії, Любові

У п’ятницю, 27 жовтня, міські автобусні маршрути Львова №19 і №21 почали курсувати за новими схемами. Їх затвердили минулого місяця рішенням виконавчого комітету міськради.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, зміни полягають в тому, що автобусний маршрут №19 відтепер курсує з вул. Миколайчука через вулицю Віри, Надії, Любові у напрямку до центру міста, так само, як автобусні маршрути №17 та №84а. Маршрут №21 змінює кінцеву зупинку «Головна пошта» на пл. Різні.

«Запит про зміну кінцевої зупинки надійшов від перевізника. Бо існуюча зупинка є незручною і для пасажирів, і для громадського транспорту, який їде транзитом через цю зупинку. А на площі Різні кінцева зупинка буде більш зручною як для водіїв, так і для пасажирів. Люди зможуть приїхати не в ближній, а практично у самий центр міста. Також тут пасажирам буде зручніше здійснювати пересадку на інші маршрути», – пояснив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Маршрут автобусів №19: вул. Б.-І. Антонича – вул. К. Трильовського – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська – вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Личаківська – вул. М. Голинського – вул. Тракт Глинянський – вул. Богданівська – вул. Пластова – вул. Ковельська – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. В. Щурата – вул. І. Миколайчука – вул. Віри, Надії, Любові – вул. Пилипа Орлика – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова – вул. Богданівська – вул. Тракт Глинянський – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Зелена – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – вул. К. Трильовського – вул. Б.-І. Антонича.

Схема автобусного маршруту Львова №21

Автобуси №21 курсують за такою схемою: кільцева дорога (ТЦ «Три слони») – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Є. Патона – вул. І. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. І. Виговського – вул. Є. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – кільцева дорога (ТЦ «Три слони»).

Нагадаємо, автобусний маршрут №19 обслуговує АТП №1, а маршрут №21 – ЛАТП 14630.