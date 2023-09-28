Автобуси поїдуть за новими маршрутами після того, як схему руху погодить поліція

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив зміну схеми курсування трьох автобусних маршрутів. Таке рішення ухвалили на засіданні в середу, 27 вересня. Йдеться про автобусні маршрути №8, 19, 21. Крім цього, мерія погодила курсування нового маршруту №49А. Зокрема, нові маршрути автобусів пролягатимуть такими вулицями: Автобус №8: вул. Зернова – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Львівська (смт. Брюховичі) – вул. Курортна (смт. Брюховичі) – вул. Незалежності України (смт. Брюховичі) – вул. Івасюка (смт. Брюховичі) – вул. Незалежності України (смт. Брюховичі) – вул. Курортна (смт. Брюховичі) – вул. Львівська (смт. Брюховичі) – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. Чорновола – вул. Куліша – вул. Зернова. Автобус №19: вул. Антонича – вул. Трильовського – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська – вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Личаківська – вул. Голинського – вул. Тракт Глинянський – вул. Богданівська – вул. Пластова – вул. Ковельська – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Щурата – вул. Миколайчука – вул. Віри, Надії, Любові – вул. Пилипа Орлика – вул. Миколайчука – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Грінченка – вул. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова – вул. Богданівська – вул. Тракт Глинянський – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Зелена – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – вул. Трильовського – вул. Антонича. Автобус №21: кільцева дорога (ТЦ «Три слони») – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Патона – вул. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька – кільцева дорога (гіпермаркет «Епіцентр») – кільцева дорога (ТЦ «Три слони). Автобуси поїдуть за новими маршрутами після того, як схему руху погодить поліція.

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