На новому маршруті № 49А курсуватимуть великі низькопідлогові автобуси

У Львові запустять автобусний маршрут № 49А, який сполучатиме Рясне-2 та площу Двірцеву. Автобус курсуватиме через Левандівку. Виконавчий комітет Львівської міської ради у середу, 27 вересня, затвердив рішення про маршрут. У прес-службі ЛМР розповіли, що через запуск маршруту № 49А автобуси № 6А курсуватимуть вулицею Шевченка.

«Раніше з Рясного до вокзалу їхали автобуси № 49 за дещо іншим маршрутом – через вулиці Шевченка – Городоцьку. Коли постало питання про відновлення цього маршруту, то мешканці Рясного виступили проти такого варіанту. Ми врахували думку громади й вирішили створити новий маршрут №49А. Цей варіант мешканців влаштував. Вони матимуть пряме автобусне сполучення із залізничним вокзалом. Бо, станом на зараз, ні мешканці Рясного, ні мешканці Левандівки такого сполучення не мають», – розповів керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

У прес-службі ЛМР зазначили, що автобуси № 49А їхатимуть за такими вулицями: вул. І. Величковського (Рясне-2) – вул. Т. Шевченка – вул. Левандівська – вул. Сяйво – вул. Городоцька – вул. Чернівецька – пл. Двірцева (залізничний вокзал) – вул. Чернівецька – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка – вул. І. Величковського (Рясне-2).

Автобуси почнуть їздити, коли поліція погодить паспорт маршруту. У ЛМР додали, що на лінії курсуватимуть великі низькопідлогові автобуси.