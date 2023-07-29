Автобус №6а курсу4вав вул. Шевченка до її закриття на реконструкцію

Невдовзі автобусний маршрут №6а, що курсує з центру Львова до мікрорайону Рясне, знову буде їздити вул. Шевченка. Оновлений маршрут запустять разом із запуском автобуса №49.

Як повідомила прес-служба Львівської міськради, поки що автобусний маршрут №6а курсуватиме за звичною схемою – від пл. Галицької до Рясного через вул. Городоцьку та Левандівку. Курсування по вул. Шевченка він відновить разом із запуском маршруту №49, що сполучатиме приміський вокзал і Рясне.

«Зміна схеми руху маршруту №6а і запуск його по вул. Шевченка відбудеться разом із запуском маршруту №49, для того, щоб комплексно врегулювати транспортне сполучення з мікрорайоном Рясне-2», – зазначив директор департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Нагадаємо, на початку серпня розпочне курсувати новий маршрут №84, а також оновлений №17. Ці маршрути забезпечать сполучення мешканців Львова і смт Рудно з лікарнею святого Пантелеймона, що на вул. Миколайчука, та лікарнею святого Миколая, що на вул. Орлика.

Також на початку серпня маршрут №9 розпочне курсувати до Мурованого. Зараз він має кінцеву зупинку біля Галицького перехрестя. Крім цього, в серпні планують запустити маршрут №39а, який має підсилити роботу маршруту №39 і забезпечити сполучення вул. Богданівської з центром міста. Схему його руху ще погоджує поліція.