Маршрут №184а став міським і змінить номер

З 1 серпня приміський маршрут №184а, який курсує з селища Рудне на вул. Щурата у Львові, стане міським і матиме номер 84.

«З 1 серпня у Львові приміський маршрут 184A стане міським маршрутом і матиме номер 84. Планується, що новий маршрут 84 курсуватиме через вулиці Віри Надії Любові і Пилипа Орлика», – повідомили на сторінці депутатів Львівської міськради у Facebook.

Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів уточнив ZAXID.NET, що це вперше Львівська міськрада та Львівська ОВА досягли порозуміння щодо переходу приміського маршруту в підпорядкування міста. «Ми надіслали листа з такою пропозицією. Обласна держадміністрація не заперечила. Це такий перший прецедент. Зараз намагаємось змінити підхід до співпраці з областю, це приносить хороші результати», – розповів Орест Олеськів.

З його слів, це буде новий міський маршрут №84, який буде курсувати аналогічно, як дотепер курсував приміський маршрут №184а. Обслуговувати маршрут продовжить діючий приватний перевізник «Успіх БМ» тими ж автобусами. Про перехід інших приміських маршрутів у підпорядкування міста поки що не йдеться.

Нагадаємо, півтора року тому львівська мерія заявляла про прийняття до міської мережі двох приміських маршрутів №1001 та №184а, однак згодом в ЛОДА таку інформацію заперечила.