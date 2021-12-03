Маршрут №184а матиме кінцеву зупинку на вул. Джорджа Вашингтона

Приміські автобусні маршрути №1001 та №184а, які курсують до населених пунктів Львівської громади Рясне-Руське та Рудно, прийняли до транспортної мережі Львова. Відповідне рішення прийняв виконком Львівської міськради у п’ятницю, 3 грудня. У результаті маршрутам дадуть іншу нумерацію, а один із них також змінить кінцеву зупинку у Львові.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що поліція погодить паспорти маршрутів, а міська рада укладе з перевізниками тимчасові угоди. Раніше ці маршрути перебували у підпорядкуванні Львівської ОДА.

На сьогодні ці автобуси курсують за своїми звичними маршрутами. А вже після того, як стануть міськими, змінять нумерацію, а один – і частково свій маршрут. На цих маршрутах буде впроваджено автоматизовану систему оплати за проїзд.

За словами начальника управління транспорту Ореста Олеськіва, маршрут №1001 курсуватиме під номером 90, а №184а – під номером 92. «Маршрути, які курсують до приєднаних громад, розпочинають свою нумерацію з цифри 9, тому будуть такі зміни», – пояснив Орест Олеськів.

Також майбутній маршрут №92 курсуватиме за частково зміненим маршрутом, у Львові кінцеву зупинку він матиме на вул. Джорджа Вашингтона.

«Оскільки цей маршрут на території міста дублює інші маршрути, прийнято рішення скоригувати його в частині курсування Львовом. Маршрут буде таким: Рудно - вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Патона – вул. Любінська – Університет – центр – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Джорджа Вашингтона та у зворотному напрямі», – повідомив Орест Олеськів.

Майбутній маршрут №90 курсуватиме без змін. Про дату початку роботи маршрутів №90 та №92 повідомлять згодом.