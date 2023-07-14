На території Львівської ОТГ курсуватиме новий автобусний маршрут №39А, що сполучатиме пл. Галицьку та вул. Богданівську. Крім цього, автобуси №55А та №56А змінять схеми руху. Відповідні зміни затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 14 липня.

Новий автобус №39А курсуватиме за маршрутом:

вул. Богданівська – вул. Дорога Кривчицька – вул. Ніщинського – вул. Долішня – вул. Личаківська – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Франка – вул. Князя Романа – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Винниченка – вул. Личаківська – вул. Долішня – вул. Ніщинського – вул. Дорога Кривчицька – вул. Богданівська.

Натомість автобус №55А курсуватиме за оновленим маршрутом:

с. Збиранка – вул. Миколайчука – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. Чорновола – вул. Торгова – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – с. Збиранка.

Оновлений маршрут автобуса №56А:

пл. 700-річчя Львова – вул. Під Дубом – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Грінченка – вул. Хмельницького – дорога М09 – с. Великі Грибовичі (вул. Дублянська) – м. Дубляни (вул. Хмельницького – вул. Франка – вул. Коцюбинського – вул. Шевченка) й назад за аналогічним маршрутом.

Нагадаємо, у Львові на маршрутах автобусів №1а, №3а, №5а, №10, 39 та №62 діє безготівкова оплата проїзду. Загалом міська рада планує запустити безготівкову оплату проїзду на всіх автобусних, трамвайних і тролейбусних маршрутах до кінця літа.