У неділю, 16 липня, у Львові відбудеться «Run the World. Львівський напівмарафон»

У неділю, 16 липня, у Львові відбудеться «Run the World. Львівський напівмарафон». У зв’язку із забігом частина вулиць, зокрема, просп. Свободи, просп. Чорновола, вул. Липинського та частину вул. Замарстинівської до Брюхович будуть перекриті, відповідно громадський транспорт змінить маршрути.

Як розповів начальник управління спорту Львова Антон Нікулін, ГО «Smart Run» за підтримки Федерації легкої атлетики Львщини та Львівської міськради проведуть великий напівмарафон на 1,5 тис. учасників. Під час заходу, зокрема, збиратимуть донати для ЗСУ.

Забіги відбуватимуться на трьох дистанціях – 21 км, 10 км та 3 км. Реєстрація та детальна інформація про напівмарафон за посиланням.

У зв’язку із проведенням напівмарафону з 8:00 до 11:30 буде перекрито просп. Свободи, просп. Чорновола, вул. Липинського та частину вул. Замарстинівської до Брюхович. Вул. Замарстинівську та Чорновола до кільця з Липинського планують відкрити з 10:00.

Внесено зміни в 29 маршрутів громадського транспорту. До 11:30 не курсуватимуть тролейбуси № 33. А чотири трамвайні та 25 автобусних маршрутів курсуватимуть зі змінами чи будуть закорочені.

Перелік маршрутів, які у неділю до 11:30 курсуватимуть зі змінами:

автобуси № 1А курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька (в обох напрямах);

автобуси № 3А в напрямі до центру їхатимуть по вул. Кн.Романа. Кінцева зупинка буде на пл. Галицькій;

автобуси № 5А матимуть кінцеву зупинку на пл. Галицькій;

автобуси № 6А матимуть кінцеву зупинку на вул. Городоцькій (біля церкви Анни);

автобуси № 8/8А. До 09:45: вул. Незалежності України – вул. Брюховецька – вул. Шевченка – Церкви Анни, вул. Городоцька) (в обох напрямах); після 09:45 до 11:30 год: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна (в обох напрямах);

автобуси № 9 вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Вітовського - вул. Академіка Сахарова – далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 17 курсуватимуть так: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул.Гайдамацька – вул. Б.Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Щурата (в обох напрямах);

автобуси № 20 курсуватимуть: вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 22. До 09:45 курсуватимуть так: вул. Незалежності України – вул. Брюховецька – вул. Шевченка – Церкви Анни (вул. Городоцька) (в обох напрямах), після 09:45 до 11:30 год: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна (в обох напрямах);

автобуси № 25 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 31 курсуватимуть так: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Гайдамацька – вул. Б.Хмельницького (в обох напрямах);

автобуси № 34 вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька –вул. Замарстинівська – вул. Б.Хмельницького – вул. Б. Грінченка - вул. Гетьмана Мазепи, ТРЦ «Спартак» (в обох напрямах);

автобуси № 37 курсуватимуть так: вул. Під Голоском – вул. Варшавська – вул. Єрошенка вул. Джерельна – вул. Шолом-Алейхема – вул. Городоцька – вул. Торгова (надалі за маршрутом), у зворотному напрямі: вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Клепарівська – вул. Варшавська – вул. Під Голоско);

автобуси № 39 кінцеву зупинку матимуть на пл. Галицькій;

автобуси № 41 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 43 оминатимуть закриту ділянку так: вул. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – далі за маршрутом(в обох напрямах);

автобуси № 46 оминатимуть закриту ділянку так: пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Миколайчука (в обох напрямках;

автобуси № 47 оминатимуть закриту ділянку так: Вул. Шевченка – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 51 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – надалі за маршрутом (в обох напрямках);

автобуси № 52 матимуть кінцеву зупинку біля церкви Анни (вул.Городоцька);

автобуси № 53 оминатимуть закриту ділянку так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка – далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 55 їхатимуть так: станція «Підзамче» – вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Миколайчука – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 56 оминатимуть закриті ділянки вулиць так: станція «Підзамче» – вул. Б. Хмельницького – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 63 кінцеву зупинку матимуть на станції «Підзамче»;

автобуси № 92 оминатимуть закриту ділянку так: вул. В. Антоновича – вул. С. Бандери – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

трамваї № 1 курсуватимуть: Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – Погулянка та у зворотному напрямі;

трамваї № 2 курсуватимуть так: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. І.Франка – вул. Личаківська – вул. Пасічна та у зворотному напрямі;

трамваї № 6 курсуватимуть так: Залізничний вокзал – вул. Вітовського – вул. І.Франка – трамвайне депо (вул. Промислова) та у зворотному напрямі;

трамваї № 9 курсуватимуть так: Залізничний вокзал – вул. Вітовського – вул. І.Франка – трамвайне депо (вул. Промислова) та у зворотному напрямі.

З 11:30 рух тролейбусів № 33 буде відновлено, також за звичними маршрутами поїдуть трамваї № 1, № 2, № 6, № 9 та міські автобуси.

Львівська міська рада просить мешканців вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням напівмарафону та перекриттям руху транспорту.