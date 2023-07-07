Інцидент трапився в міському автобусів №47а

Водія львівського комунального АТП-1, який вигнав з автобуса 8-річного школяра, покарали доганою. Інцидент стався 30 червня в автобусі №47а і про нього дописувачі розповіли в соцмережах.

За тиждень після інциденту у львівській мерії повідомили, що комунальне АТП-1 провело перевірку за цим фактом і покарало водія доганою.

«У водія відібрано пояснення щодо цієї ситуації. Відтак, йому винесли адміністративне покарання у вигляді догани», – зазначили в АТП-1.

За даними дописувачів, група школярів зайшла в автобус №47а (просп. Червоної Калини – Рясне-2), один з них був без «Леокарти». При цьому водій спеціально пішов зі свого місця в салон та вигнав хлопця з автобуса.

У львівській мерії нагадали, що для школярів безоплатний проїзд в міських автобусах та в електротранспорті діє впродовж усього року.