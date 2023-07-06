Із вівторка, 11 липня, на автобусному маршруті №39 запрацює безготівкова оплата проїзду. Зараз така можливість є лише у пасажирів автобусів №1а, №3а, №5а, №10 та №62.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, на маршруті, який обслуговує приватне АТП «Фіакр-Львів», працює три автобуси. Вони сполучають вул. Богданівську та вул. Грінченка.

Пасажири зможуть звично сплатити за проїзд готівкою у водія і отримати разовий паперовий квиток, або ж оплатити проїзд безконтактною банківською карткою з чипом або іншими пристроями з підтримкою NFC.

Щоб безготівково оплатити за проїзд потрібно:

прикласти банківську картку з чіпом чи пристрій з підтримкою ApplePay/GooglePay до нижньої частини валідатора;

зачекати одинарного звукового сигналу та зеленої відмітки на валідаторі;

пройти у салон автобуса.

На маршрутах, де триває тестування безготівкової оплати, щодня працюють контролери ЛКП «Львівавтодор», які на цьому етапі не штрафують, а допомагають пасажирам розібратися з новим способом оплати проїзду. На етапі тестування тариф за проїзд залишається незмінним – 15 грн при всіх способах оплати.

Загалом міська рада планує запустити безготівкову оплату проїзду на всіх автобусних, трамвайних і тролейбусних маршрутах до кінця літа.