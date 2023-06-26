У автобусах №5а та №62 можна буде розрахуватися за проїзд карткою або через смартфон

Із 27 та 28 червня на ще двох автобусних маршрутах Львова можна буде розрахуватись за проїзд карткою або через смартфон. Зараз така можливість є лише у пасажирів автобусів №1а, №3а та №10.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», зараз електронний квиток тестують на трьох маршрутах, а з 27 червня його тестуватимуть у автобусах №62, що курсують зі станції Підзамче до Малих Грибовичів. Маршрут обслуговує приватне ТОВ «Успіх БМ».

Із середи, 27 червня, безготівкова оплата у тестовому режимі запрацює в автобусах комунального АТП-1 на маршруті №5А, що курсує з Винників до площі Різні. Пасажири цих автобусів зможуть звично сплатити за проїзд готівкою у водія і отримати разовий паперовий квиток, або ж оплатити проїзд безконтактною банківською карткою з чипом або іншими пристроями з підтримкою NFC.

Щоб безготівково оплатити за проїзд потрібно:

прикласти банківську картку з чіпом чи пристрій з підтримкою ApplePay/GooglePay до нижньої частини валідатора;

зачекати одинарного звукового сигналу та зеленої відмітки на валідаторі;

пройти у салон автобуса.

На маршрутах, де триває тестування безготівкової оплати, щодня працюють контролери ЛКП «Львівавтодор», які на цьому етапі не штрафують, а допомагають пасажирам розібратися з новим способом оплати проїзду. На етапі тестування тариф за проїзд залишається незмінним – 15 грн при всіх способах оплати.