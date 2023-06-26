У ще двох міських автобусах Львова тестуватимуть е-квиток
Розразуватися за допомогою електронного квитка можна буде в автобусах №5а та №62
Із 27 та 28 червня на ще двох автобусних маршрутах Львова можна буде розрахуватись за проїзд карткою або через смартфон. Зараз така можливість є лише у пасажирів автобусів №1а, №3а та №10.
Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», зараз електронний квиток тестують на трьох маршрутах, а з 27 червня його тестуватимуть у автобусах №62, що курсують зі станції Підзамче до Малих Грибовичів. Маршрут обслуговує приватне ТОВ «Успіх БМ».
Із середи, 27 червня, безготівкова оплата у тестовому режимі запрацює в автобусах комунального АТП-1 на маршруті №5А, що курсує з Винників до площі Різні. Пасажири цих автобусів зможуть звично сплатити за проїзд готівкою у водія і отримати разовий паперовий квиток, або ж оплатити проїзд безконтактною банківською карткою з чипом або іншими пристроями з підтримкою NFC.
Щоб безготівково оплатити за проїзд потрібно:
- прикласти банківську картку з чіпом чи пристрій з підтримкою ApplePay/GooglePay до нижньої частини валідатора;
- зачекати одинарного звукового сигналу та зеленої відмітки на валідаторі;
- пройти у салон автобуса.
На маршрутах, де триває тестування безготівкової оплати, щодня працюють контролери ЛКП «Львівавтодор», які на цьому етапі не штрафують, а допомагають пасажирам розібратися з новим способом оплати проїзду. На етапі тестування тариф за проїзд залишається незмінним – 15 грн при всіх способах оплати.