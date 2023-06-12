Поки контролери не штрафують порушників

Із 5 червня на трьох автобусних маршрутах Львова запровадили безготівкову оплату проїзду – це автобуси №1А, 3А та №10. До кінця місяця триватиме тестування такої системи. У цей період пасажири можуть оплати проїзд готівкою у водія, а також безконтактною банківською карткою чи пристроями з підтримкою NFC. Водночас у цей період працюють контролери ЛКП «Львівавтодор». За перший тиждень вони виявили тисячу порушників.

«Щодня на автобусних маршрутах №1А, 3А та №10 працює близько 30 працівників відділу контролю. На цьому етапі вони не штрафують пасажирів, а виключно допомагають завалідувати пільгові транспортні картки ЛеоКарт, купити квиток у водія чи здійснити безготівкову оплату проїзду», – зазначили у ЛКП «Львівавтодор».

Прес-служба «Львівавтодору» пояснила, яким чином здійснюється перевірка валідації проїзду.

«Зайшовши у транспортний засіб, контролери ЛКП “Львівавтодор” за допомогою спеціального терміналу блокують бортову систему АСОП, що унеможливлює в цей момент здійснювати оплату за проїзд готівкою у водія чи валідувати проїзд безготівковими способами через валідатори. При заблокованій системі АСОП у транспортному засобі інспектори здійснюють перевірку оплати проїзду за допомогою спеціальних терміналів. Пасажирам, які здійснювали оплату за проїзд безконтактною банківською карткою, смартфоном чи смарт-годинником, необхідно прикласти картку чи NFC-пристрій до терміналу контролера. Для перевірки валідації необхідно прикласти саме той спосіб оплати, який використовували при сплаті за проїзд», – пояснюють у ЛКП.

Ті пасажири, які оплачували проїзд готівкою, мають отримати разовий паперовий квиток для перевірки контролером. На ньому надрукований QR-код з інформацією про день та час купівлі квитка. Власникам пільгових карток ЛеоКарт слід прикласти картку до терміналу контролера, який показує інформацію, чи проїзд завалідований.

«За перший тиждень тестування безготівкової оплати проїзду на трьох автобусних маршрутах працівники контролю ЛКП “Львівавтодор” виявили понад тисячу пасажирів, які хотіли скористатися пільговим проїздом у громадському транспорті, але не мали на це законних підстав. Поки таких пасажирів не штрафують, але після впровадження безготівкової оплати проїзду у всьому громадському транспорті вони ризикують отримати штраф», – додали в ЛКП «Львівавтодор».

Зазначимо, оплачувати проїзд за допомогою банківської картки або мобільного телефону з NFS через Google Pay чи Apple Pay можна поки у 28 автобусах цих трьох маршрутів.