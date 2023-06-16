На маршруті працюватиме 12 автобусів

З вівторка, 20 червня, у Львові запрацює новий міський автобусний маршрут, який сполучатиме вул. Джорджа Вашингтона та АС «Західна». Про це повідомила прес-служба ЛМР.

Автобус №92 курсуватиме за таким маршрутом: вул. Городоцька (АС «Західна») – вул. Ряшівська – вул. Є. Патона – вул. І. Виговського – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. В. Антоновича – вул. Митрополита Андрея – пл. Святого Юра – вул. М. Устияновича – вул. Технічна – вул. Каменярів – вул. С. Крушельницької – вул. Ю. Словацького – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Личаківська – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Народна – вул. Любінська – вул. І. Виговського – вул. Є. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька (АС «Західна»).

Схема нового маршруту ( для збільшення зображення клікніть по ньому)

Маршрут протяжністю 18 км в одному напрямку обслуговуватиме АТП-1. На лінії працюватиме 12 великих низькопідлогових автобусів. Перший рейс вирушатиме о 6:00 з обох кінцевих зупинок, останній – о 21:00. Інтервал руху становитиме 13 хвилин.

«Цей маршрут затребуваний. Було дуже багато звернень від мешканців. Управління транспорту провело аналіз транспортної ситуації та потреб мешканців. Комунальному автотранспортному підприємству доручено забезпечити функціонування цього маршруту, щоб мешканці мали якісне сполучення», – пояснив заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Дмитро Пецій.

Як додали в міському управлінні транспорту, зараз у Львові працює 46 автобусних маршрутів, 10 тролейбусних та 8 трамвайних.