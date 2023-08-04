Автобус забезпечить зручний доїзд мешканцям мікрорайону Кривчиці до центру міста

З понеділка, 7 серпня, у Львові запустять новий автобусний маршрут №39А. Він сполучатиме вул. Богданівську з центром міста.

Як повідомили у ЛМР, на рейсі курсуватиме один автобус марки Isuzu Ataman, його обслуговуватиме комунальне підприємство АТП-1. Він посилить роботу існуючого маршруту №39, який обслуговує перевізник «Фіакр-Львів».

«На існуючий маршрут №39, який сполучає вулиці Богданівську та Грінченка, місто отримує постійні скарги від мешканців району Кривчиць. Оскільки його протяжність є значною, а на лінії курсує лише до трьох автобусів малого класу. Тож, аби мешканці цього району мали більш якісне сполучення з центром міста, було прийнято рішення відкрити додатковий маршрут», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Автобус №39А курсуватиме за маршрутом: вул. Богданівська – вул. Дорога Кривчицька – вул. П. Ніщинського – вул. Долішня – вул. Личаківська – вул. В. Винниченка – пл. Соборна – вул. І. Франка – вул. Князя Романа – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Личаківська – вул. Долішня – вул. П. Ніщинського – вул. Дорога Кривчицька – вул. Богданівська.