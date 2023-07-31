Два маршрути курсуватимуть від перемість до міських лікарень

Від вівторка, 1 серпня, новий львівський міський маршрут №84, а також оновлений №17 будуть курсувати до лікарні святого Пантелеймона на вул. Миколайчука та дитячої лікарні святого Миколая на вул. Орлика. Автобуси №9 курсуватимуть за продовженим маршрутом – до села Муроване. Про це повідомляє управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, колишній приміський маршрут №184а тепер став міським під №84, він сполучатиме селище Рудне та вул. Щурата. Автобуси цього маршруту курсуватимуть біля лікарні святого Пантелеймона та лікарні святого Миколая.

Також попри обидві лікарні курсуватиме і оновлений маршрут №17. Обидва маршрути обслуговуватиме перевізник «Успіх-БМ».

«Щодо автобусів №9, то замість кінцевої зупинки біля Галицького перехрестя, від завтра вони їхатимуть до с. Муроване. Мешканці Мурованого матимуть якісне сполучення з центром міста та автовокзалом на вул. Стрийській», – повідомили у міськраді.

Нові маршрути руху автобусів:

№9: с. Муроване – вул. Хмельницького – вул. Липинського – просп. Чорновола – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Коперника – вул. Бандери – вул. Генерала Чупринки – вул. Горбачевського – вул. Академіка Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Стрийська – вул. Вернадського (автовокзал) – вул. Вернадського (навпроти будинку № 115 на вул. Стрийській) – вул. Вернадського (автовокзал) – вул. Стрийська – вул. Рубчака – вул. Тролейбусна – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Липинського – вул. Хмельницького – с. Муроване.

№17: вул. Данила Апостола – вул. Генерала Курмановича – вул. Рудненська – вул. Гніздовського – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Іванни Блажкевич – вул. Калнишевського – вул. Повітряна – вул. Левандівська – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Щурата – вул. Миколайчука – вул. Віри, Надії, Любові – вул. Пилипа Орлика – вул. Миколайчука – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Левандівська – вул. Повітряна – вул. Калнишевського – вул. Іванни Блажкевич – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Гніздовського – вул. Рудненська – вул. Генерала Курмановича – вул. Данила Апостола.

№84: смт. Рудне (вул. Шевченка, Львівська духовна семінарія УГКЦ) – смт. Рудне (вул. Шевченка – вул. Лисенка – вул. Грушевського – вул. Володимира Великого – вул. Шептицького – вул. Лесі Українки) – с. Зимна Вода (вул. Миру – вул. Шухевича) – кільцева дорога – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Щурата – вул. Миколайчука – вул. Віри, Надії, Любові – вул. Пилипа Орлика – вул. Миколайчука – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – кільцева дорога – с. Зимна Вода (вул. Шухевича – вул. Миру) – смт. Рудне (вул. Лесі Українки – вул. Шептицького – вул. Володимира Великого – вул. Грушевського – вул. Лисенка – вул. Шевченка) – смт. Рудно (вул. Шевченка, Львівська духовна семінарія УГКЦ).