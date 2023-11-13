Із 11 грудня у всьому громадському транспорті Львова запровадять безготівкову оплату проїзду

Із запровадженням безготівкової оплати проїзду у всьому громадському транспорті Львова проїзд у автобусах, трамваях і тролейбусах подорожчає. Про це під час засідання міської комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності повідомив керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

За його словами, з 11 грудня в усіх видах міського громадського транспорту можна буде розрахуватися банківською карткою або пристроєм із NFC [технологія безконтактної оплати]. Крім цього, з 15 листопада, кожен мешканець Львова зможе придбати транспортну картку «ЛеоКарт».

Також міська рада має затвердити нові тарифи на проїзд таким чином, аби пасажирам було дешевше користуватися «ЛеоКарт», а саме:

оплата «ЛеоКарт» – 13 грн за одну поїздку;

оплата банківською карткою – 15 грн за одну поїздку;

оплата готівкою – 20 грн за одну поїздку.

Як уточнив в коментарі ZAXID.NET Олег Забарило, ці тарифи орієнтовні, точні розрахунки до 11 грудня має затвердити виконавчий комітет Львівської міськради. Пізніше тарифи на квиток у водія за готівку зростуть іще, аби стимулювати львівʼян переходити на безготівку.

Додамо, що різні види абонементів, а також пересадкові квитки на всі види транспорту планують запровадити у 2024 році. Водночас ще у грудні 2021 року виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення щодо вартості абонементів, які мали почати діяти після впровадження е-квитка. Згідно з цим рішенням, вартість місячного абонемента становить 420 грн, а річного – 3650 грн. Вочевидь, ці тарифи теж переглянуть.

Зараз же проїзд у міських автобусах коштує 15 грн, у електротранспорті – 10 грн готівкою у водія і 8,5 грн – у додатку «Приват24».

Нагадаємо, тестування безготівкової оплати проїзду на перших маршрутах у Львові запустили 5 червня. Наразі цей вид оплати запровадили на 20% автобусних маршрутів. Міськрада Львова закликала пільговиків, які ще не оформили «ЛеоКарт», подавати відповідні документи, адже після 11 грудня їх штрафуватимуть за відсутність картки, а різні посвідчення, що зараз надають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, не діятимуть.