У Львові з 11 грудня 2023 року безготівкова оплата проїзду стане доступною в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах. Які зміни чекають на пасажирів через місяць та на що слід звернути увагу вже сьогодні – на найактуальніші питання, які можуть виникати у користувачів громадського транспорту. Пояснюю детально.

1. Як з 11 грудня оплачувати за проїзд у громадському транспорті Львова?

Із 11 грудня безготівкою можна буде оплатити у всіх видах та на усіх маршрутах міського громадського транспорту Львова.

Пасажири автобусів, трамваїв та тролейбусів матимуть можливість розраховуватися за проїзд не тільки банківськими картками, мобільними пристроями з підтримкою Apple Pay\Google Pay, чи готівкою, а й транспортною карткою ЛеоКарт. Продаж транспортних карток ЛеоКарт «для усіх» стартує з 15 листопада.

2. Де саме можна буде придбати транспортну картку ЛеоКарт?

На початок розгортання роздрібної мережі, з 15 листопада, придбати ЛеоКарт можна буде у 39 пунктах на основних зупинках громадського транспорту у Львові. Йдеться про кіоски «Інтерпрес» та термінали EasyPay.

Мережа розширюватиметься, тож вже з 1 грудня картки можна буде купити на близько 80 локаціях. Вартість картки-носія квитка складатиме 60 грн. Власник зможе поповнювати її на ту чи іншу необхідну для нього суму. Про конкретні адреси точок продажу повідомимо додатково у найближчий час.

3. Як і де поповнювати баланс ЛеоКарт?

Це можна буде робити у тих же точках продажу ЛеоКарт та у додаткових пунктах. Загалом, таких локацій з 15 листопада буде близько 100, а в грудні їх буде понад 300. А також функція поповнення буде доступна онлайн - на сайті ЛКП «Львівавтодор».

Картки ЛеоКарт можна буде поповнювати на суму від 1 гривні. Але ми рекомендуємо поповнювати карту на суму не меншу, ніж вартість однієї поїздки.

Комісійний збір, незалежно від суми чи способу поповнення картки, з пасажира не стягуватиметься.

4. Чи будуть з 11 грудня доступні денні/місячні/квартальні/річні абонементи на проїзд?

Абонементи на проїзд у громадському транспорті, як і можливість безкоштовної пересадки, будуть доступні на наступному етапі, коли місто оплачуватиме перевізникам за транспортну роботу. Зараз же пасажир оплачує за проїзд перевізнику саме того маршруту, яким скористався.

5. Чи збережеться можливість оплатити готівкою у водія?

Так. Пасажир зможе оплатити за проїзд готівкою, але буде зобов'язаний отримати у водія разовий паперовий квиток. На квитку буде QR-код з інформацією про номер маршруту, день та час купівлі квитка. Квиток обов’язково треба зберігати до кінця поїздки. Але врахуйте, що оплата готівкою буде зовсім не вигідною для пасажира. Завдання е-квитка – вивести готівку з міських перевезень.

6. Що має знати пасажир, аби правильно здійснити безготівкову оплату?

Щоб здійснити оплату безготівково, пасажиру необхідно прикласти банківську картку, пристрій з підтримкою ApplePay\GooglePay чи ЛеоКарт до валідатора у салоні та зачекати одинарного звукового сигналу і зеленої відмітки на валідаторі. Це означає, що вашу оплату –зараховано.

ВАЖЛИВО – паперовий квиток при такому способі оплати пасажиру не видається.

7. Під час оплати проїзду безготівкою кошти спишуться одразу?

Ні. Пасажири, які оплачують банківською карткою чи пристроєм з функцією NFC, мають пам'ятати, що гроші з рахунку списуються не одразу, а впродовж наступної доби, адже автоматизована система оплати проїзду побудована на основі відкладеної авторизації. Це зроблено для швидкої посадки пасажирів у транспорт. Пасажири можуть отримувати сповіщення у застосунку про передавторизацію – на рахунку «заморожується» 1 гривня. Так система перевіряє, чи картка активна. Після зняття оплати за проїзд ця 1 гривня повертається на рахунок.

8. Чи діятимуть пільгові посвідчення у громадському транспорті?

З дня впровадження безготівкової оплати проїзду (з 11 грудня 2023 року) в усьому громадському транспорті право на пільговий проїзд надається виключно за умови наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт.

Різні посвідчення, що надають право на пільговий проїзд, у громадському транспорті Львова з 11 грудня вже не діятимуть.

Тому наполегливо рекомендуємо до 11 грудня таки виготовити собі пільгову ЛеоКарт, як це вже зробило понад 200 тис. мешканців Львівської громади.

9. Що робити тим мешканцям, які мають право на пільговий проїзд, але ще не мають пільгової ЛеоКартки?

Цих мешканців наполегливо закликаємо таки оформити собі ЛеоКарт до 11 грудня.

Пільгові картки оформляють безкоштовно за 10-15 хвилин в одному з 6-ти пунктів подачі документів/видачі карток. Вони розташовані на вул. Горбачевського, 10, вул. Виговського, 32, просп. Червоної Калини, 72а, вул. Пасічній, 49б, вул. Липинського,11 та вул. Хвильового, 14а.

Для цього потрібно записатися до електронної черги за номером телефону гарячої лінії: 0 800 303 007 та прийти в обраний пункт у визначений час.

10. Пільговикам-не мешканцям Львівської МТГ тепер доведеться платити у міському транспорті Львова?

Люди, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, але не проживають, не працюють чи не навчаються на території Львівської МТГ, також можуть отримати пільгову транспорту картку ЛеоКарт і надалі безоплатно здійснювати поїздки у міському транспорті. Процедура її виготовлення така ж, як і для львів’ян: треба записатись до електронної черги та вибрати один з пунктів у Львові, де зручно буде оформити картку. Також вони мають оплатити вартість картки-носія квитка – 60 грн.

Стаття 41 Закону України «Про автомобільний транспорт» каже, що при впровадженні автоматизованої системи оплати проїзду в певній громаді, право пільгового проїзду надається виключно на основі зареєстрованого електронного квитка.

Також зараз розглядаємо можливість відкриття ще однієї локації видачі ЛеоКарт біля залізничного вокзалу - на пл. Двірцевій. Таким чином, гості Львова зможуть на місці, буквально за кілька хвилин, отримати пільгову картку.

11. Як перевірятимуть чи оплатив/завалідував пасажар проїзд у громадському транспорті?

З 11 грудня контролери здійснюватимуть контроль проїзду в усіх видах транспорту. Тепер це не буде функцією водія - нагадувати пасажирам про потребу оплатити проїзд.

Для перевірки контролери матимуть зі собою портативний валідатор (міні-термінал). На початку перевірки контролер заблокує бортову систему АСОП (валідатори). Це унеможливить будь-яку оплату чи валідацію проїзду під час контролю. До міні-терміналу контролера пасажир має прикласти той засіб (банківську картку, телефон із системою NFC, ЛеоКарт), що був використаний для безготівкової оплати проїзду. Контролер перевіряє саме факт валідації, а не списання коштів з банківської картки.

Аналогічно, за допомогою такого ж пристрою, здійснюється перевірка валідації пільгових ЛеоКарт.

Пасажирам, які здійснювали оплату готівкою у водія, для перевірки необхідно надати паперовий квиток – контролер через мобільний пристрій зчитає всю необхідну інформацію з QR-коду на ньому.

12. В яких випадках пасажир ризикує отримати штраф?

Вже через місяць за неоплачений або незавалідований пільговий проїзд можна буде отримати штраф. Так само, як і за безоплатний проїзд на основі того чи іншого посвідчення. Нагадуємо, різноманітні посвідчення у громадському транспорті Львова з 11 грудня не діятимуть.

Прохання до пасажирів бути відповідальними та оплачувати за проїзд. При безготівковій оплаті – стежити за відмітками на валідаторі та переконатися, що оплата успішна (з’явилась зелена “пташечка”). У випадку готівкової оплати – вимагати у водія та зберігати впродовж всієї поїздки паперовий квиток.

Уважними мають бути і власники пільгових та учнівських ЛеоКарт і пам’ятати, що контролер не перевірятиме наявність картки, а власне факт валідації. У випадку, якщо пільговик матиме ЛеоКарт, але не завалідує її, то така поїздка вважатиметься неоплаченою і пільговику (!) доведеться оплатити штраф. Розмір штрафу ще прораховують. Про це буде повідомлено додатково.

13. Чи зможуть пасажири електротранспорту скористатися ще дійсними на цей момент абонементами на проїзд?

Абонементи, придбані до 11 грудня та з чинним на дату поїздки терміном дії, будуть дійсними аж до закінчення терміну їх дії. Також тимчасово залишаємо можливість оплати через Приват24 та EasyPay для того, аби перехід на нову систему оплати був якнайменш стресовим для пасажирів.

14. Чи правда, що студенти, які оформлять ЛеоКарт, зможуть їздити за пів ціни і у міських автобусах?

Так, з моменту безготівкової оплати у всьому громадському транспорті студенти, за наявності відповідної студентської ЛеоКарт, зможуть їздити з 50%-знижкою не тільки в електротранспорті, як є зараз, а й у міських автобусах. Аби оформити картку, студенту потрібно лише підготувати необхідний пакет документів та передати його відповідальній за їх збір людині у своєму закладі освіти. Видача карток теж відбуватиметься централізовано – через виш.

15. Якими мають бути дії пасажира, якщо у салоні не працюють валідатори?

У такому випадку пасажир має право не оплачувати за проїзд. Натомість водій, у разі виходу з ладу системи оплати проїзду чи її окремих компонентів, повинен продовжити рух за маршрутом до кінцевої зупинки та з'їхати з рейсу для ремонту обладнання.

ВАЖЛИВО

Перелік пільгових категорій людей, які можуть безоплатно оформити пільгову ЛеоКарт та, відповідно, користуватися громадським транспортом Львова на безоплатній основі – тут.

Детальніше про те, як оформити пільгову ЛеоКарт – тут.

Детальніше про те, як оформити студентську ЛеоКарт – тут

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