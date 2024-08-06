Затриманому зраднику загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали на Одещині чергового агента ФСБ. За даними слідчих, чоловік на завдання окупантів мав здійснити серію підпалів будівель Територіальних центрів комплектування та релейних шаф «Укрзалізниці». Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Для вчинення диверсій на території Одещини росіяни дистанційно завербували 26-річного жителя Ізмаїльського району. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських Telegram-каналів.

Росіяни підтримували спілкування із завербованим українцем через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних «цілей» та способів їх підпалу. Зокрема, на завдання ФСБ він мав підпалювати адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК. Крім того, він готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення. У разі виконання завдання окупантів ФСБ обіцяла заплатити чоловіку гроші, які мали переказати на його криптогаманець.

«Для виявлення військових об’єктів агент об’їжджав територію району, де фіксував місця базування українських захисників. Після виявлення потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки затримала жителя Одещини, коли він здійснював дорозвідку поблизу ТЦК. Під час обшуків в помешканні затриманого вилучили мобільний телефон із листуванням з російським куратором, що доказує його злочинні дій на користь Росії.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.