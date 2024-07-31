Хлопцю загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали у Вінниці 17-річного одесита, який на замовлення російської спецслужби намагався підпалити адміністративну будівлю ТЦК. Про це у середу, 31 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, юнак шукав в інтернеті способи підробити і на одному із сайтів виклав своє резюме. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби: йому запропонували за гроші вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників.

Перед цим окупанти дали хлопцю так зване тестове завдання – фотографували локації Сил оборони в Одесі, а після – відправили на Вінниччину вчиняти підпали.

Співробітники СБУ затримали одесита після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру свого телефону. Під час обшуків у нього виявили саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, на який він знімав злочин. За даними Служби безпеки, надалі окупанти планували відправити хлопця вчиняти підпали на Житомирщині.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчинені диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.