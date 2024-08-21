Шпигуна затримали під час чергової поїздки під прикритям

В Чернівцях 49-річного працівника кур'єрської служби судитимуть за шпигунство на користь Російської Федерації. Кіберпідрозділ СБУ Буковини та поліцейські затримали чернівчанина в липні. Слідство встановило. що він розвозив доставку і в той же час вивідував місцерозташування військових об'єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачений познайомився з представником спецслужб РФ в одному з месенджерів. Під час спілкування росіянин запропонував за винагороду передавати їм дані про військових. На таку роботу чернівчанин погодився.

Чоловік надавав російським спецслужбам відомості щодо розташування на території Чернівців транспортних залізничних вузлів, військових об’єктів та координат медзакладів, де на лікуванні перебували українські воїни. Для того, щоб ніхто не звертав на нього увагу, чернівчанин влаштувався на роботу в кур’єрську службу. Він без обмежень їздив містом, доставляв замовлення і записував локації важливих об’єктів.

«Правоохоронці з’ясували, що в червні за приблизно 4 тис. грн у криптовалюті він надіслав представнику ворожої спецслужби зображення та координати розташування військових об’єктів на території Чернівців», – повідомили в поліції Буковини у середу, 21 червня.

Також слідчі встановили, що в російських відеочатах зловмисник виправдовував збройну агресію Росії проти України і заявляв, що виступає на боці країни-агресора. Крім цього, він висловлював готовність до співпраці з ворогом і виявляв бажання виконувати накази агентів РФ.

Кіберполіцейські Чернівецької області зафіксували цифрові докази злочинної діяльності та встановили особу зловмисника. Правоохоронці затримали чоловіка та провели обшук за його місцем проживання. Було вилучено комп’ютери з доказами злочинної діяльності.

Правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада) та ч. 1 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Справу передали до суду. За скоєне зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.