Чоловіка російські спецслужби завербували в лютому 2023 року

Працівники Служби безпеки України затримали у Чернівцях російського шпигуна. Чоловіка арештували під час того, як він фотографував військові об'єкти в місті. Згодом правоохоронці з'ясували, що агентом спецслужб виявився місцевий житель, якого кілька місяців тому завербувало головне управління генерального штабу ЗС РФ.

Уродженець Чернівців у 2021 році переїхав у Харків на роботу. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, залишався там і почав поширювати російську пропаганду через інтернет. Тоді ним зацікавилися спецслужби Росії.

«За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники"», – повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькі області.

У лютому 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував співпрацю на користь країни-агресора. Основною роботою в Харкові агента був збір даних про блокпости та фортифікаційні споруди у місті. Також зрадник передавав окупантам дані геолокації місцевих енергооб’єктів. Проте невдовзі чоловік отримав нове завдання – переїхати до Чернівців і продовжити свою шпигунську діяльність там.

«Зловмисник повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати і система охорони», – додали в управлінні СБУ в Чернівецькі області.

Крім того, уродженець Чернівців передавав агресору локації енергооб'єктів, логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги. Правоохоронці затримали російського агента під час проведення ним прихованої зйомки військового об’єкта.

Під час слідчо-оперативних дій з'ясували, що для передачі розвідданих агент використовував один із месенджерів, а коли скидав фото та інформацію, то за кожне виконане завдання отримував гроші на банківську картку від окупантів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання затриманого. У будинку виявлено мобільний телефон і ноутбук, які чоловік використовував під час збору даних проти нашої держави. Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зраднику загрожує від 15 років тримання під вартою до довічного ув'язнення.