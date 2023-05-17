У жінки вилучено мобільний телефон з доказами причетності до протиправної діяльності

У Херсоні медсестру місцевої лікарні підозрюють у тому, що вона передавала агентурі ФСБ інформацію про українських військових. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, медсестра однієї місцевої лікарні після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора. Через месенджер вона передавала своєму знайомому – представнику ФСБ РФ дані українських захисників, які проходили лікування в медустанові.

Зазначається, що вона також надала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки ЗСУ та сил оборони. Цю інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також коригування обстрілів.

У жінки вилучено мобільний телефон з доказами причетності до протиправної діяльності.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевій мешканці у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні на Херсонщині СБУ затримала двох зрадників, які допомагали корегувати авіаудари по Кізомису та тероризували аграріїв. Батько і син готуватися втекти на окуповану частину області.