Батько і син готуватися втекти на окупованому частину області

Служба безпеки затримала двох жителів Херсонщини, які працювали на російських окупантів. Про це йдеться на сайті СБУ.

Як розповіли у відомстві, батька росіяни призначили на керівну «посаду» у «Міністерство сільського господарства та рибальства Херсонської області». Він регулярно брав участь у нарадах під головуванням окупаційного «міністра» і закликав людей підтримати росіян. Також зрадник змушував місцевих аграріїв працювати на РФ, а у разі відмови погрожував репресіями.

Натомість син «зливав» окупантам місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району. Росіян найбільше цікавили локації бойових позицій ствольної артилерії ЗСУ.

відео СБУ

Після звільнення правобережної Херсонщини молодший чоловік продовжив підтримувати контакт з російськими військовими, які втекли на лівий берег Дніпра. Він передавав їм розвіддані для коригування повторних ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське, зокрема, із застосуванням керованих авіабомб. Крім цього, зрадник інформував рашистів про наслідки повітряних атак на місцеві об’єкти критичної інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки.

Зловмисники планували втекти на тимчасово захоплену частину Херсонщини і для цього вели переговори з окупантами щодо «евакуації». Але співробітники спецслужби своєчасно викрили і затримали їх.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ворожому коригувальнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його батьку – за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування