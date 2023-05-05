На початку травня Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід військовому Збройних сил України Олексію Чухраю. До 1 липня він перебуватиме у колонії, військового підозрюють у державній зраді. У січні 2023 року старшого сержанта затримали під час передачі росіянину інформації про розгортання та формування 67 окремої механізованої бригади та Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Олексій Чухрай – уродженець Єнакієвого, що на Донеччині. Із серпня 2015 року він був військовослужбовцем ЗСУ. У березні 2022 року старшого сержанта Чухрая призначили інструктором навчального взводу школи причіпної артилерії 356 навчального артилерійського полку. У той час у Чухрая виник задум допомагати Росії. Він вирішив передавати ворогам інформацію про розгортання та формування 67 окремої механізованої бригади ЗСУ та Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

«Перебуваючи на території Яворівського району Львівської області у зв'язку із проходженням військової служби за контрактом, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, встановив контакт із представником іноземної держави – громадянином РФ, який проходив службу та має відношення до розвідувального органу ЗС РФ, використовуючи для зв'язку з ним власний мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 7 з абонентським номером», – йдеться в одній з ухвал суду.

Правоохоронці встановили, що у жовтні минулого року Чухрай зідзвонився із росіянином і розповів йому інформацію про 67 ОМБр та Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Також проінформував ворога про бойову підготовку військових ЗСУ на території країн-партнерів, розповів про зміни в організаційно-штатній структурі військової частини.

7 січня цього року Олексій Чухрай навіть отримав підвищення і став командиром відділення протитанкових керованих ракет. Уже за кілька днів після призначення Олексія Чухрая затримали. 12 січня 2023 року йому повідомили про підозру у державній зраді. Утримують зрадника у Львівській установі виконання покарань №19, там він пробуде щонайменше до липня. Досудове розслідування справи ще триває.