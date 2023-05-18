Шпигуна затримали під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя

У Запорізькій області Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував на користь ФСБ за позиціями та рухом морської піхоти Збройних сил України. Ним виявився колишній посадовець податкової міліції, якого звільнили у 2011 році за корупцію, повідомили у четвер, 18 травня, у прес-службі СБУ.

Чоловіка затримали під час проведення контрдиверсійних заходів у прифронтових територіях Запоріжжя. Зі шпигуном у березні цього року сконтактував співробітник російської ФСБ, для якого екс-податківець збирав дані про ЗСУ.

«На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону. Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області», – повідомили у прес-службі СБУ.

Щоб збирати інформацію, шпигун удавав, що він таксист та знімав на відеореєстратор та мобільний телефон місця можливої дислокації та інфраструктуру. За кожну виконану роботу чоловіку обіцяли від 2000 до 5000 грн, а в разі захоплення Запоріжжя – посаду в окупаційній адміністрації. Щоб його не викрили правоохоронці, він запропонував ФСБ перекидати гроші на карту його сина.

Правоохоронці затримали чоловіка не гарячому, коли він виконував вороже завдання. СБУ виявила, що шпигун сконтактував та спілкувався з російськими спецслужбами в заборонених російських соцмережах. У чоловіка вилучили телефон з листуванням з ФСБ.

Шпигуну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена під час воєнного стану). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російському шпигуну загрожує довічне ув'язнення.