Контентом блогера скористалися російські пропагандисти

Служба безпеки України викрила на Черкащині TikTok-блогера, який розмістив відео руху української техніки, чим скористалися російські пропагандисти. Чоловік показав у соцмережі Сили оборони з прив'язкою до геолокації, повідомили у понеділок, 15 травня, у прес-службі СБУ.

Блогер зміг особисто зняти фото та відео української колони техніки, яка рухалась Черкаською областю з боєприпасами для фронту. Відзняті матеріали блогер виклав на своїй сторінці у TikTok, не приховавши геолокацію, чим скористалися російські пропагандистські канали.

«За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Telegram-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад півмільйона користувачів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Блогера розшукали правоохоронці. Свої вчинки він пояснив бажанням збільшити свою аудиторію в TikTok. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення чи розташування ЗСУ та інших формувань). Тіктокеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт.

У СБУ нагадали, що оприлюднення та запис фото чи відео руху української техніки із зазначенням геолокації чи місць дислокації суворо заборонено та карається законом. Те саме стосується і наслідків ворожих обстрілів – публікувати фото та відео після та під час обстрілів заборонено.