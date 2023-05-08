Затриманим зрадницям повідомили про підозру і відправили під варту

Служба безпеки викрила ще двох поплічниць агресора, які «зливали» окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Одна з затриманих – мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення ЗСУ. Отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК «Вагнер» через своїх знайомих, які проживають у РФ.

Для комунікації жінка використовувала месенджер Telegram, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала «на прямому зв’язку» з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Жінка познайомилась з окупантом через російську соцмережу «Однокласники».

За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї зі шкіл.

Обох зрадниць затримали під час виконання ворожих завдань. Їм повідомили їм про підозру і відправили під варту.