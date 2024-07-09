Братам-корегувальникам загрожує від 8 до 12 років тюрми

Служба безпеки викрила агентурну групу російської спецслужби, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях. Брати шпигували за підрозділами ЗСУ на замовлення свого батька – пастора-агента ФСБ, повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 9 липня.

Слідчі встановили, що влітку 2023 року пастор однієї з протестантських церков виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, а звідти прибув у Росію, де почав працювати на ФСБ. Для співпраці на ворога він також завербував двох своїх синів.

«Один із них – контрактник однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони. Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиції ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ. Служба безпеки викрила його завчасно, коли він готував «звіт» для ФСБ», – розповіли правоохоронці.

СБУ

Повідомляється, що батько коригувальників був на прямому зв’язку із Сергієм Карнауховим – російським пропагандистом і кадровим співробітником ФСБ «під прикриттям».

Служба безпека заочно повідомила пастору російської спецслужби про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Слідчі також відкрили кримінальне провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.