Унаслідок отриманих травм лабрадор-ретривер помер

Личаківський районний суд Львова постановив конфіскувати собаку породи американська акіта, який загриз лабрадора-ретривера. Власника акіти Сергія Шудвара також оштрафують на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився 16 серпня 2022 року. Американська акіта Сергія Шудвара гуляла на подвір’ї без намордника та поводка, вибігла за межі прибудинкової території та напала на лабрадора-ретривера, якого вигулювали неподалік. У судовому реєстрі приховано назву вулиці, на якій трапився цей випадок.

Американська акіта спричинила лабрадору численні покуси, унаслідок яких собака помер.

Американська акіта відноситься до переліку небезпечних порід собак (фото умовне)

Згідно з постановою Кабміну, американська акіта відноситься до переліку небезпечних порід собак. Вага дорослого собаки може сягати 60 кг, а зріст у холці до 70 см. Таких собак можна залучати до охорони житла чи до полювання.

Лабрадори – це одна з найпопулярніших у світі порід собак. Вони доброзичливі, товариські та добре ладнають із дітьми. Їхня вага становить близько 30 кг, а зріст до 55 см.

Власник акіти у суд не прийшов, тому справу розглядали без його участі. Суддя Світлана Леньо дослідила матеріали справи та визнала Сергія Шудвара винним у неналежному утриманні тварини. Його оштрафували на 1700 грн з конфіскацією собаки.

Зазначимо, що суд розглядав лише притягнення власника собаки до адміністративної відповідальності. Власниця лабрадора може звернутись до суду з цивільним позовом, щоб стягнути компенсацію.