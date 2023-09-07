Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини постановив конфіскувати собаку породи алабай, яка напала на сусідського хлопця у селі біля Дрогобича. Власника собаки також оштрафують на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, випадок трапився 19 червня близько 12:00 на вулиці у селі Старе Село, що поруч із Дрогобичем. Хлопець проходив повз сусідський будинок, коли з двору на нього вибігла собака породи алабай та вкусила його.

У суді матір потерпілого розповіла, що у сина на лопатці та гомілці були рвані рани, вона відвезла його у Дрогобицьку міську та викликала працівників поліції. Зазначає, що сусід неодноразово вигулював свого собаку без поводка та намордника.

Потерпілий у суді розповів, що того дня у них з подвір’я зник їхній собака, він почув як він гавкає на городі і пішов його забрати. Хлопець взяв із собою ще одного собаку. Вони проходили повз сусідський будинок, звідки вибіг собака породи алабай. Зі слів потерпілого, алабай спершу накинувся на його собаку, а потім на нього. Хлопець розповів, що намагався залізти на дерево, але собака вкусив його за лопатку і він впав. Потім хлопець намагався сховатись у кущах, але собака встиг вкусити його за гомілку.

Власник алабая у судовому засіданні вину не визнав, вказав, що його пес нікого не кусав, а на його собаку наговорюють тому, що він викликав поліцію на батька потерпілого.

Справу розглянув суддя Юрій Кучаковський, який визнав власника алабая винним у неналежному утриманні собак, оштрафувавши його на 1700 грн з конфіскацією тварини. На постанову ще може бути подана апеляція.