Не кожен міський голуб – голуб: хто з великої родини голубових живе у місті
Сірий, сизий, білий, більший чи менший, з плямкою чи смужкою – для мешканців міста голубоподібні птахи практично однакові на вигляд і всіх їх називають голубами. Вони справді родичі, але відрізняються. Про те, хто з родини голубових живе у містах, розповідає директор Національного природного парку «Бузький град», співзасновник Української природоохоронної групи Владислав Артамонов.
Які голубові живуть у місті
Практично в кожному українському місті можна зустріти трьох представників родини голубових. Це:
- Голуб сизий;
- Горлиця садова (кільчаста);
- Припутень.
Останній – не є корінним міським жителем, це великий лісовий голуб. Та останнім часом припутнів все частіше можна зустріти на спокійних околицях міста, в парках і лісопарках.
Як виглядає голуб
Голуб сизий колись був породистим птахом, якого розводили спеціально. Та вже давно він здичавів і живе на вулицях міст. У дикій природі сизі голуби зустрічаються рідко. В Україні такі були помічені на південному березі Криму. У диких умовах ці птахи живуть на скелях. Мабуть тому в містах вони знайшли прихисток на горищах і дахах багатоповерхівок.
Різні варіанти міських голубів (фото Пернаті друзі)
Цей вид голубоподібних має пір’я із зеленим або мідно-червоним блиском на шиї, його поперек – білий, пір’я над хвостом і нижня сторона тіла – темніші за спинку і верхню сторону крил. Також вони мають темні полоски. Дзьоб у сизого голуба – чорний, лапки – червоні.
Сизий голуб (фото Пернаті друзі)
Міські голуби можуть бути бурими, чорними, білими, строкатими тощо. У західному регіоні мешкає також дуже помітний, але менш яскравий голуб-синяк. Утім, він живе в дикій природі і занесений в Червону книгу України. У місті його навряд чи можна зустріти.
Як виглядає садова горлиця
Це другий птах, якого містяни часто називають голубом. Але це садова або кільчаста горлиця. Вона відрізняється від лісової, що більша і має яскравіші крила, яких немає у голуба.
Садова або кільчаста горлиця (фото Пернаті друзі)
Садові горлиці прийшли в Україну з Балкан через Закарпаття у 1944 році. Улюбленими місцями для облаштування гнізда у горлиць є високі листяні дерева з густими кронами. Але трапляються гнізда і на будівлях чи телеграфних стовпах, ідеться в блозі Пернаті друзі.
Горлиця має більш витончену фігуру, ніж сизий голуб. А ще – характерне «кільце» на шиї і більш «пастельний» окрас. Горлиці завжди живуть біля людей.
Як виглядає припутень
Припутні досить схожі на своїх родичів. Відрізнити їх можна за такими характерними ознаками:
- Жовті очі;
- Світліший клюв
- Біла пляма на шиї у дорослих птахів;
- Біла смуга на крилі, більше помітна у польоті;
- Складені кінці крил коротші за хвіст.
Ще припутня відрізняє те, що, на відміну від голубів, його частіше можна зустріти на гілках дерев. Лапки ж голубів, які в природі живуть на скелях, не такі звичні до хапання гілок – їм простіше на пласкому асфальті.
Припутень (фото Пернаті друзі)
Окрім того, із цих трьох родичів лише голуби полюбляють збиратися у великі компанії. Горлиці можуть, але ситуативно. Переважно вони живуть парами, як і припутні. Кожен із цих видів має інакший голос і свою пісню.
Припутень (фото Пернаті друзі)
Що ще варто знати про сизого голуба, садову горлицю і припутня:
- Голуби і кільчасті горлиці зимують в містах, припутні – відлітають;
- Голуби живуть на горищах, карнизах тощо, горлиці і припутні – у гніздах на деревах;
- Горлиці першими із неперелітних птахів починають співати навесні;
- Припутні, голуби і горлиці відрізняються розміром – у порядку спадання;
- Припутні полюбляють тишу і спокій, голуби і горлиці – більш звиклі до людей;
- Усі ці птахи залежні від людей і міста більше чи менше, в селі сизих голубів практично немає.