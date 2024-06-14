Колись міські голуби були породистими, їх розводили спеціально і вихвалялися один перед одним

Сірий, сизий, білий, більший чи менший, з плямкою чи смужкою – для мешканців міста голубоподібні птахи практично однакові на вигляд і всіх їх називають голубами. Вони справді родичі, але відрізняються. Про те, хто з родини голубових живе у містах, розповідає директор Національного природного парку «Бузький град», співзасновник Української природоохоронної групи Владислав Артамонов.

Які голубові живуть у місті

Практично в кожному українському місті можна зустріти трьох представників родини голубових. Це:

Голуб сизий;

Горлиця садова (кільчаста);

Припутень.

Останній – не є корінним міським жителем, це великий лісовий голуб. Та останнім часом припутнів все частіше можна зустріти на спокійних околицях міста, в парках і лісопарках.

Як виглядає голуб

Голуб сизий колись був породистим птахом, якого розводили спеціально. Та вже давно він здичавів і живе на вулицях міст. У дикій природі сизі голуби зустрічаються рідко. В Україні такі були помічені на південному березі Криму. У диких умовах ці птахи живуть на скелях. Мабуть тому в містах вони знайшли прихисток на горищах і дахах багатоповерхівок.

Різні варіанти міських голубів (фото Пернаті друзі)

Цей вид голубоподібних має пір’я із зеленим або мідно-червоним блиском на шиї, його поперек – білий, пір’я над хвостом і нижня сторона тіла – темніші за спинку і верхню сторону крил. Також вони мають темні полоски. Дзьоб у сизого голуба – чорний, лапки – червоні.

Сизий голуб (фото Пернаті друзі)

Міські голуби можуть бути бурими, чорними, білими, строкатими тощо. У західному регіоні мешкає також дуже помітний, але менш яскравий голуб-синяк. Утім, він живе в дикій природі і занесений в Червону книгу України. У місті його навряд чи можна зустріти.

Як виглядає садова горлиця

Це другий птах, якого містяни часто називають голубом. Але це садова або кільчаста горлиця. Вона відрізняється від лісової, що більша і має яскравіші крила, яких немає у голуба.

Садова або кільчаста горлиця (фото Пернаті друзі)

Садові горлиці прийшли в Україну з Балкан через Закарпаття у 1944 році. Улюбленими місцями для облаштування гнізда у горлиць є високі листяні дерева з густими кронами. Але трапляються гнізда і на будівлях чи телеграфних стовпах, ідеться в блозі Пернаті друзі.

Горлиця має більш витончену фігуру, ніж сизий голуб. А ще – характерне «кільце» на шиї і більш «пастельний» окрас. Горлиці завжди живуть біля людей.

Як виглядає припутень

Припутні досить схожі на своїх родичів. Відрізнити їх можна за такими характерними ознаками:

Жовті очі;

Світліший клюв

Біла пляма на шиї у дорослих птахів;

Біла смуга на крилі, більше помітна у польоті;

Складені кінці крил коротші за хвіст.

Ще припутня відрізняє те, що, на відміну від голубів, його частіше можна зустріти на гілках дерев. Лапки ж голубів, які в природі живуть на скелях, не такі звичні до хапання гілок – їм простіше на пласкому асфальті.

Припутень (фото Пернаті друзі)

Окрім того, із цих трьох родичів лише голуби полюбляють збиратися у великі компанії. Горлиці можуть, але ситуативно. Переважно вони живуть парами, як і припутні. Кожен із цих видів має інакший голос і свою пісню.

Припутень (фото Пернаті друзі)

Що ще варто знати про сизого голуба, садову горлицю і припутня: