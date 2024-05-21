Надмірна агресія притаманна воронам упродовж приблизно місяця

У соцмережах почали з’являтися дописи про те, що у Львові, Києві та інших містах ворони стали нападати на людей. При чому – досить агресивно. Іноді доходить до ран на голові необачних перехожих. Пояснюємо, із чим це пов’язано і як захиститися.

Чому ворони нападають на людей

Ворони переважно не є агресивними птахами. Вони давно звикли жити у містах поміж людьми і призвичаїлись до цього сусідства. Та є один місяць на рік, коли ворони проявляють неабияку агресію до співмешканців.

Справа в тому, що навесні у ворон виводяться пташенята. З кінця травня до кінця червня вони навчаються літати, можуть випадати з гнізда, сидіти у траві. Ворона, як і будь-яка мама, охоронятиме і захищатиме свою дитину.

Саме тому з кінця травня до кінця червня людям варто бути обережними не тільки під час прогулянок в лісі чи парку, а й навіть у середмісті – адже ворони живуть і тут.

Зазвичай, кажуть орнітологи, ворона попереджає людину, щоб та «не сунулася»: вона може скинути на голову шишку чи гілку, листя. Якщо ж не подіяло, птаха підлетить до голови і загрозливо кружлятиме перед самим обличчям. Коли і цей натяк незрозумілий, ворона можна дзьобнути людину в голову досить міцним клювом – до крові.

Як захиститися від нападу ворон

Звісно, сидіти вдома упродовж місяця, поки воронячі діти навчаються літати, не вийде. Варто знати кілька простих правил, що вбережуть від поранень. А саме:

Якщо ви побачили пташеня, не чіпайте і чимшвидше відійдіть на 20-30 метрів;

Якщо ворона каркає у ваш бік – так само відійдіть подалі;

Коли ж птах намагається вас атакувати – прикрийте голову і тікайте;

Не агресуйте до птаха, не махайте руками і не намагайтесь його чимось зачепити – його дзьоб міцніший.

Головне правило – бути уважними, оминати гнізда ворон та якнайшвидше вийти за межі воронячої території у разі виявлення агресії. Птахи і тварини, що живуть у містах, постійно терплять сусідство людей, тож і ми можемо побути толерантними до їхньої поведінки упродовж цього місяця.