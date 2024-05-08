Міф про любов їжаків до молока може смертельно нашкодити їм, адже вони не переносять лактозу

Скоро надворі остаточно потепліє і міські їжаки почнуть виводити на полювання свою малечу. Людям часто хочеться підтримати цих улюблених з дитинства тваринок, зокрема – підгодувати їх. Зоозахисники з UAnimals розповідають, чим можна, а чим категорично заборонено годувати диких їжаків.

Що їдять їжаки

Їжаки – дрібні хижаки. Вони з радістю ласують слимаками, хробаками, гусеницями, жабами, мишами тощо.

Звідси випливає, чим можна пригостити їжака, якщо він забрів до вас на подвір’я або зустрівся в парку. Гостинцем для дикого їжака може стати:

Варене або сире м’ясо;

Якісні консерви для котів або собак;

Зоофобуси (личинки жуків).

Якщо ви часто підгодовуєте їжака, то щоразу викидайте залишки їжі і мийте мисочки з милом. Також їжакам варто наливати свіжу прохолодну воду якомога частіше.

Чим заборонено підгодовувати їжаків

Ось продукти, що можуть принести їжакам велику шкоду замість користі:

Молоко – їжаки не переносять лактозу, тому воно може викликати у тварини діарею і навіть вбити її;

Хліб – це бідна на нутрієнти їжа, від якої тварині немає жодної користі.

Як убезпечити їжака на людській території

Якщо ви маєте власне подвір’я або сад, куди часто навідується колючий гість, подбайте, щоби в гостях йому було безпечно. Для цього варто закрити усі ями й отвори, куди може провалитися їжак, накривати басейн, коли не користуєтеся ним, перевіряти траву – чи немає там їжаків – перед тим, як увімкнути газонокосарку.

Велику небезпеку для їжаків становить сміття, в якому вони можуть застрягнути, заплутатись. Тому сміття треба швидко прибирати. Отрута від слимаків чи пестициди можуть отруїти і їжаків, тож спробуйте використовувати нешкідливі методи захисту.

Окремо варто згадати про вогонь. Перед тим, як запалити багаття, переконайтеся, що на місці немає їжаків. В жодному разі не паліть траву і листя – це не лише шкодить здоров’ю людей, а й вбиває їжаків та інших дрібних тварин.