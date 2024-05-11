Пухнасті, пернаті, лускаті, рогаті: які тварини живуть у міських парках і скверах
Якщо у перехожих запитати, які тварини живуть у Львові, більшість назве кілька видів птахів, згадає білок, їжаків, котів і собак. Хтось може назвати щурів і кротів. Та насправді міська фауна значно різноманітніша, ніж здається на перший погляд. Сайт Пернаті друзі розповідає, хто і де живе у Львові, окрім людей.
Центрова фауна
У центрі міста, де переважає щільна стара забудова, можна зустріти таких представників фауни:
- сірий пацюк;
- хатня миша;
- зяблик;
- сизий голуб;
- хатній горобець;
- чорний серпокрилець;
- садова горлиця.
Сусідами більш сучасної багатоповерхової забудови також можуть бути миші, пацюки і горобці. Але до попереднього переліку тут вже додаються міські ластівки і граки.
Мешканці особняків
У районах з особняковою забудовою, де часто є клаптик незаасфальтованого подвір’я і сад, окрім деяких перерахованих вище тварин і птахів, можна також зустріти таких сусідів:
- мідиця (або бурозубка) – різновид гризунів;
- руда нориця – теж гризун;
- кріт;
- їжак;
- сорока;
- сіра ропуха.
Жителі індустріальних районів
Здавалося б, що на великих промислових територіях міста не зустріти тварин, але це не так. Окрім багатьох птахів, тут живуть і тварини, як-от:
- польова миша;
- кам’яна куниця;
- трав’яна жаба;
- вуж.
Мешканці зелених зон
Найбільше різноманіття живих істот можна зустріти у парках, лісопарках, а також тварини водяться на кладовищах. Ідеться про таких тварин:
- жовтогорла і польова миші;
- білка;
- кріт;
- їжак;
- чорний дрізд;
- шпак;
- велика синиця;
- вуж;
- прудка ящірка;
- сіра ропуха і трав’яна жаба.
Серед рідкісних тварин, що їх можна зустріти у Львові, є такі:
- різні види рукокрилих – нічниці, широковухи;
- болотяна черепаха;
- горностай;
- крук;
- боривітер;
- бугайчик;
- мала пірникоза;
- деркач;
- зелена ропуха.
У міських водоймах, окрім риб, можна зустріти тритонів. Подекуди до Львова також залітають лелеки і забігають лисиці. Звісно, у місті, особливо у паркових зонах, є багато різноманітних птахів, комах, равликів тощо. Спробуйте звернути увагу на те, скільки різних чудових сусідів оточують вас.