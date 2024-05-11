Міське біорізноманіття значно багатше, ніж видно на перший погляд

Якщо у перехожих запитати, які тварини живуть у Львові, більшість назве кілька видів птахів, згадає білок, їжаків, котів і собак. Хтось може назвати щурів і кротів. Та насправді міська фауна значно різноманітніша, ніж здається на перший погляд. Сайт Пернаті друзі розповідає, хто і де живе у Львові, окрім людей.

Центрова фауна

У центрі міста, де переважає щільна стара забудова, можна зустріти таких представників фауни:

сірий пацюк;

хатня миша;

зяблик;

сизий голуб;

хатній горобець;

чорний серпокрилець;

садова горлиця.

Сусідами більш сучасної багатоповерхової забудови також можуть бути миші, пацюки і горобці. Але до попереднього переліку тут вже додаються міські ластівки і граки.

Мешканці особняків

У районах з особняковою забудовою, де часто є клаптик незаасфальтованого подвір’я і сад, окрім деяких перерахованих вище тварин і птахів, можна також зустріти таких сусідів:

мідиця (або бурозубка) – різновид гризунів;

руда нориця – теж гризун;

кріт;

їжак;

сорока;

сіра ропуха.

Жителі індустріальних районів

Здавалося б, що на великих промислових територіях міста не зустріти тварин, але це не так. Окрім багатьох птахів, тут живуть і тварини, як-от:

польова миша;

кам’яна куниця;

трав’яна жаба;

вуж.

Мешканці зелених зон

Найбільше різноманіття живих істот можна зустріти у парках, лісопарках, а також тварини водяться на кладовищах. Ідеться про таких тварин:

жовтогорла і польова миші;

білка;

кріт;

їжак;

чорний дрізд;

шпак;

велика синиця;

вуж;

прудка ящірка;

сіра ропуха і трав’яна жаба.

Серед рідкісних тварин, що їх можна зустріти у Львові, є такі:

різні види рукокрилих – нічниці, широковухи;

болотяна черепаха;

горностай;

крук;

боривітер;

бугайчик;

мала пірникоза;

деркач;

зелена ропуха.

У міських водоймах, окрім риб, можна зустріти тритонів. Подекуди до Львова також залітають лелеки і забігають лисиці. Звісно, у місті, особливо у паркових зонах, є багато різноманітних птахів, комах, равликів тощо. Спробуйте звернути увагу на те, скільки різних чудових сусідів оточують вас.