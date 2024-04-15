Коли жабки йдуть зеленими зонами, їх непомітно, а от коли виходять на дороги, то неможливо не звернути на них увагу

На середину квітня припадає пік міграції жаб. У цей час в радіусі 1-2 км від міських водойм можна побачити буквально натовпи амфібій. Розповідаємо, звідки й куди ідуть жаби та як можна їм допомогти в їхній подорожі.

Куди ідуть жаби навесні

Найпоширенішими в Україні є сіра і зелена ропуха, озерна, трав’яна і ставкова жаби. Жаби мешкають на суші – в полях, лісах, садах, на городах і в міських парках. Жаб часом можна побачити навіть в палісадниках біля будинків. Там же вони і зимують.

Та навесні – упродовж березня-квітня – жаби рухаються до водойм, щоб відкласти ікру. Вони можуть проходити по 2,5-3 км на день і йти кілька днів від місця зимівлі до водойми.

Рухаються ці земноводні переважно ввечері – тоді менша імовірність бути з’їденими ворогами, але є можливість підживитись комахами.

Під час своєї мандрівки жаби співають – так самці показують самкам свою сміливість. У містах жабам співати безпечніше – тут менше тих, хто може почути їх і зрадіти вечері. Коли самка обирає самця до душі, вони спаровуються, а потім вона відкладає ікру у воду і вертається назад.

Як допомогти жабам пережити міграцію

Найбільшу небезпеку для жаб становлять дороги та відкриті простори, де на них може наїхати машина, наступити людина чи напасти собака. До того ж, жаби завмирають на місці, коли чують, що до них хтось наближається або коли дорога вібрує.

Побачити великі групи жаб в містах можна на більшості доріг, що ведуть до водойм. У Львові, наприклад, багато жаб можна побачити у парку Знесіння.

Ввечері у львівських парках прогулюються не лише люди (фото ZAXID.NET)

Доктор біології Даугавпілського університету і директор Латгальського зоосаду (Латвія) Міхаілс Пупіньш розповідає, як поводитись людям в період міграції жаб, аби не нашкодити тваринам. Передусім, звісно ж, варто бути уважними під час прогулянок в сутінки і дивитися під ноги, аби не наступити на жабу. Також варто стежити за собакою на прогулянці: окрім шкоди жабі, песик може отруїтися її виділеннями – не смертельно, але неприємно.

Водіїв біолог закликає зменшити швидкість і об’їжджати або пропускати жаб. А якщо є можливість, то краще зібрати їх і перенести через дорогу. Тут допоможуть відерце і рукавички в багажнику – слиз, що виділяють жаби під час стресу, може викликати подразнення, якщо потрапить на слизові людини.

У багатьох країнах Європи на час міграції жаб обмежують проїзд дорогами в національних парках. Також уздовж доріг обов’язково встановлюють знаки про міграцію цих тварин. В Німеччині ж, наприклад, волонтери під керівництвом біологів переносять жаб до водойм. Іноді біля доріг бувають спеціальні жаб’ячі переходи.

Чому стільки уваги до жаб

Жабки – важливий елемент екосистеми, але їхня популяція зменшується через інтенсивне сільське господарство, зарибнення водойм тощо.

Жаби приносять користь зеленим зонам, адже знищують багатьох комах-шкідників, що псують рослини. Водночас вони є їжею для різних птахів і тварин. Якщо жаби випадуть з цього ланцюжка, то інші види теж не зможуть існувати.

Окрім того, навесні і на початку літа жаби романтично і красиво співають.