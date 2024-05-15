Старі будинки Львова пам’ятають різні історії. А деякі з них ще й промовляють до перехожих. Щоправда, не всі зможуть прочитати ці давні написи. Вони написані латиною – мовою Церкви і релігії минулих століть, науки та універсального міжнаціонального спілкування. Такі написи збереглися не лише на храмах, але й навчальних закладах та звичайних житлових будинках. Їхні послання свого часу переклали у книжці Anno Domini львівські науковці Андрій Содомора та Маркіян Домбровський. Lviv.travel зробив короткий огляд латини зі стін будинків.

На церкві Пресвятої Євхаристії (раніше – костел домініканців) пише Soli Deo honor et gloria («Єдиному Богу честь і слава»).

Домініканський костел

На каплиця Боїмів, що у центрі міста біля латинського катедрального собору, є цитати з Біблії. Наприклад, під куполом – O vos omnes qui transitis per viam attendite et videte si est dolor sicut dolor meus («Гляньте й побачите, усі, хто дорогою йде: чи є такий біль, як мій біль?»). Біля фігур апостолів Петра і Павла на вході до каплиці пише Morte turpissima condemnemus («Засудімо його на смерть ганебну»).

Також на фасаді каплиці є вислови про страждання Ісуса Христа, а всередині – цитати з «Символу віри» та літургії. Портрети Георгія Боїма та його дружини Ядвіги на східній стіні каплиці підписані також латиною.

Латина каплиці Боїмів

Багато написів як зовні, так і всередині є на латинській катедрі, церкві святого Андрія (костел бернардинів), гарнізонному храмі Петра і Павла (костел єзуїтів). Біблійні цитати латиною є на плитах зі шпиталю св. Лазаря.

Містять написи і заклади освіти. На фасаді Львівської політехніки зазначено Litteris et artibus, тобто «Наукам і мистецтвам». А на бібліотеці університету пише «Тут мертві живуть, а німі розмовляють». На головному корпусі Львівського університету імені Івана Франка запевняють: Patriae decori civibus educandis («Освічені громадяни окраса Батьківщини»).

Латина на фасаді Львівського університету

Назви окремих напрямків медицини є на будівлі профільного вишу – Psysiologia, Anatomia, Histologia.

Фасад Львівського палацу мистецтв переконує в тому, що Ars longa vita brevis («Життя швидкоплинне, мистецтво вічне»).

Дверний портал кам’яниці Гепнера

Цікавими є також написи на житлових будинків у Львові. Кам’яниця Гепнера або «Докторська» на площі Ринок, 28 належала у XVI столітті лікарю та міському раднику Домініку Гепнеру. Латинські вислови на цьому будинку можна укласти в цитатник:

Probus invidet nemini («Гідний не заздрить нікому»),

Domat omnia virtus («Чеснота долає все»),

Ubi Charitas ibi Deus («Де милосердя, там Бог»),

Ubi uber ibi tuber («Вщерть добра є – випирає»),

Ubi opes ibi amici («Де багатство, там приятелі»),

Deus meus et omnia («Мій Бог і моє все») над головним порталом.

Венеційська кам’яниця

Ще одна кам’яниця площі Ринок №14 – Венеційська належала венеційському консулу Антоніо Массарі. На її фасаді – крилатий лев, який тримає розгорнуту книгу. У ній читаємо: Pax tibi Marcus evangelista meus dixit («Мир тобі – сказав мій євангеліст Марко»). На Чорній кам’яниці є коротка біографічна довідка одного з її власників – лікаря та аптекара Мартіна Анчевського.

На будинку Шольц-Вольфовичів на площі Ринок пише Time Dominum et recede a malo («Бійся Господа та відступи від злого»). А на будинку «Пори року» на Вірменській, 23 – цитати з поеми «Георгіки» Вергілія.

Напис на будинку на Парковій, що означає «Неприятелю, оминай мій дім»

Іноді на житлових будинках зустрічаємо написи «A. D.» («Року божого») чи Salve («Вітаю»). А для непроханих гостей на фасаді кам’яниці на вулиці Парковій, 14 залишили зображення захисника та фразу Inimice preafteri hanc domum («Неприятелю, оминай мій дім»).

Фото Lviv.travel