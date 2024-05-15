Роман Лобода займав посаду заступника начальника Укртрансбезпеки Львівщини у 2016-2020 роках

Галицький районний суд Львова наприкінці квітня визнав екс-заступника начальника управління Укртрансбезпеки у Львівській області, співвласника «Стрийського ринку» Романа Лободу винним у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Його покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

За матеріалами справи, 3 лютого Роман Лобода керував автомобілем Audi А6 у стані алкогольного сп’яніння. Його зупинили після опівночі на вул. Івана Франка у центрі Львова. Перевірка на стан сп’яніння за допомогою алкотестера Drager показала результат 0,83 проміле. Стан сп’яніння також підтвердив лікар-нарколог під час огляду в медичному закладі.

У судовому засіданні Роман Лобода факт порушення заперечив. Він заявив, що вживав ліки від тиску, тому поводився як хворий. Водночас, які саме препарати приймав, не уточнив. Також він пояснив, що в медичному закладі поводився підозріло, тому що дуже змерз і йому було погано.

Адвокатка Романа Лободи надала суду пояснення про те, що прилад Drager на час проведення огляду водія не пройшов перевірку відповідно до технічних умов, тому його результати не можна брати до уваги. Також адвокатка заявила, що в лікарні водія не брали біоматеріали для лабораторних досліджень.

Вивчивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала Романа Лободу винним у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Постановою суду його покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн, а також позбавили водійських прав на рік.

67-річний Роман Лобода є співвласником «Стрийського ринку» в центрі Львова та низки інших фірм. Був співзасновником відомого у Львові перевізника «Міра і К», залишається одним із співзасновників громадського формування «Розвиток громади» та асоціації автомобільних перевізників «Західавтотранс». У 2016-2020 роках він перебував на посаді заступника начальника управління Укртрансбезпеки у Львівській області. На місцевих виборах 2020 року балотувався до Львівської облради від партії «За майбутнє», однак не пройшов.