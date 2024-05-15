Один із обвинувачених, якого затримали 19 грудня 2023 року

Личаківський районний суд визнав винними 33-річного Михайла Шабата, 32-річного Сергія Смоленського та 30-річного Любомира Костіва у незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою, але звільнив від покарання, призначивши кожному з обвинувачених по року іспитового терміну. Вони намагалися викрасти 34-річного львів'янина та помістити у реабілітаційний центр для людей з алкогольною та наркотичною залежністю.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували в судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачені 19 грудня 2023 року, приблизно о 12:20, приїхали на автомобілі Škoda Octavia на вулицю Тершаківців, 2. Вони прийшли до квартири львів'янина й силою вивели його з помешкання. Під час викрадення чоловіки били потерпілого по обличчю та повалили на землю. Після цього обвинувачені змусили чоловіка сісти в авто й повезли в реабілітаційний центр «Мапа». Приблизно через 20 хвилин після нападу викрадачів затримала поліція.

Під час судових засідань львів'янин Любомир Костів повністю визнав свою провину, розкаявся й просив суворо не карати. Він розповів, що йому зателефонував Михайло Шабат та «просив допомогти людині». Чоловіки приїхали на вулицю Тершаківців, їх зустрів батько потерпілого й віддав ключі від квартири. Коли вони потрапили до помешкання, то потерпілий спав. Спочатку він не хотів їхати на реабілітацію, а потім, як переконував Любомир Костів, добровільно погодився сісти в автомобіль, після цього їх затримала поліція. Обвинувачений також додав, що раніше сам був наркозалежним та проходив реабілітацію.

Сергій Смоленський з Хирова, який був співучасником злочину, також визнав свою провину й зазначив, що теж лікувався в реабілітаційному центрі. Чоловік запевняв, що потерпілий не чинив опору.

Уродженець Рави-Руської Михайло Шабат у суді визнав провину й розповів, що неофіційно працює у реабілітаційному центрі «Мапа». До нього звернувся батько потерпілого та «попросив допомоги», оскільки його син пиячить, ніде не працює та краде вдома гроші. Крім цього, він заплатив обвинуваченим 30 тис. грн. Михайло Шабат запевняв, що все пояснив чоловікові й той погодився пройти детоксикацію. У вироку йдеться, що обвинувачений також лікувався у реабілітаційному центрі. Крім цього, він вивчає психологію у львівському інституті «Міжрегіональної академії управління персоналом» та є студентом Інституту психотерапії узалежнень. Раніше чоловіка неодноразово судили. Востаннє у липні 2020 року Жовківський райсуд призначив йому рік іспитового терміну за крадіжку пачок сигарет.

Суддя Роман Головатий визнав винними Михайла Шабата, Сергія Смоленського та Любомира Костіва у незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 146 ККУ), але призначив по року іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.