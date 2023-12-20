19 грудня трьоє молодиків викрали чоловіка з власної квартири

У Львові правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які незаконно викрали 34-річного чоловіка з власного помешкання. Йдеться про мешканців Львівщини – 32-річного жителя міста Хирів, 30-річного львів’янина та 33-річного з міста Рава-Руська. Про це у середу, 20 грудня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, опівдні 19 грудня чоловіки зайшли до квартири в одному з будинків на вул. Левицького у Львові, де був 34-річний власник помешкання. Його силоміць із застосуванням психологічного тиску змусили вийти з квартири, далі посадили в авто Škoda і повезли у «реабілітаційний центр».

Дорогою до закладу авто зупинила патрульна поліція, після цього чоловіків затримали. Викраденого потерпілого поліцейські звільнили.

Слідчі повідомили затриманим підозру у незаконному позбавленні волі або викраденні людини за ч.2 ст.146 КК України. За інкримінованою статтею їм загрожує покарання – обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Зараз триває досудове розслідування, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Деталі щодо затрманих та «реабілітаційного центру», куди мали доставити потерпілого, поки що не розголошуються.