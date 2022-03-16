Закарпатські прикордонники затримали 37-річного мешканця Києва, який разом з двома дітьми намагався перетнути кордон та уникнути мобілізації. Для виїзду з країни чоловік використовував підроблене свідоцтво про смерть дружини. Ухилянта передали поліції.

Як у середу, 16 березня, повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався на пункті пропуску «Малий Березний», що на кордоні зі Словаччиною. Чоловік намагався перетнути кордон з двома дітьми та пояснив, що недавно поховав дружину.

«Під час перевірки документів 37-річний киянин зазначив, що самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини. На контроль разом з іншими документами він подав свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року. Перевіряючи документи, інспектор засумнівалася у дійсності свідоцтва про смерть. Бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому зразку», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Про правопорушення прикордонники проінформували поліцейський, ухилянта закордон не пустили. З пункту пропуску він вибув у супроводі слідчого Нацполіції. 37-річного мешканця Києва підозрюють у порушенні за ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує до 2 років обмеження волі.