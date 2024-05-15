Через російські обстріли енергосистеми у Львові запровадили відключення світла

НЕК «Укренерго» з 00:00 16 травня запровадила у Львові та області графіки погодинних відключень електроенергії. Крім цього, з 19:30 на Львівщині також є аварійні відключення світла. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що причиною такого рішення є дефіцит потужності.

«Станом на 20:00 15 травня в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Відключення аварійні, тому заздалегідь попередити про них, на жаль, не могли. Усіх, у кого зараз є електрика, дуже прошу використовувати її ощадливо. Будь ласка, зарядіть пристрої, підготуйтесь до погодинних відключень. Пройшли такий етап минулого року і цього – пройдемо!», – написав Максим Козицький.

Зазначимо, що дізнатися свою групу відключень електроенергії можна на сайті «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла» та у чат-ботах «Львівобленерго» у Telegram.

Зазначимо, що «Укренерго» запровадило графіки відключень світла у всіх регіонах України. Попередньо вони діятимуть впродовж доби 16 травня.

«Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня», – пояснюють в « Укренерго».

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.