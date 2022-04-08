Росіяни розгортають кампанію з поширення неправдивих новин про українських біженців

Держава-терорист Росія готує маніпуляції про «поганих» українців, щоб навмисно демонізувати Україну у світі, коли мільйони людей змушені виїжджати за кордон через бойові дії. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Як повідомляється, вкиди про «поганих» українських біженців поширює, зокрема, російський пропагандист Владімір Соловйов. Наприклад, він поширив ніким не підтверджений фейк, нібито українці розписали квартиру російськомовного грека, який здав їм свою квартиру в Афінах через Airbnb.

Також з'являються непідтверджені вкиди про погроми в магазинах нібито українськими молодиками.

«Певно роспропаганда не знає, як насправді виглядають поселення українських біженців, де самі жінки та діти. А пан Соловйов користується своїм авторитетом рупора кремля та видає кожну нісенітницю за чисту монету», – розповіли у Центрі.

Зазначимо, що станом на 30 березня 2022 року кількість українських біженців перевищила 4 мільйони. Також, за даними результатів опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ), яке проводили з 24 березня по 1 квітня, унаслідок повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україні понад 7,1 мільйона людей стали внутрішніми вимушеними переселенцями