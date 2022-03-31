У Львівській області працюють понад 180 електросирен і їх кількість зростає

Львівська обласна військова адміністрація повідомляє, що інформація у низці телеграм-каналів і вайбер-спільнот про нібито бомбардування Львова та злам системи оповіщення є фейком.

«Ця інформація не відповідає дійсності! Система оповіщення населення працює у штатному режимі! При виявленні загрози – мешканців буде поінформовано», – ідеться в повідомленні ЛОВА.

Інформація про нібито злам системи оповіщення у різних спільнотах подається буцімто зі слів військових та СБУ. Проте офіційні сайти та канали цих структур не поширювали таких повідомлень, що були запущені імовірно для того, щоб сіяти паніку серед мешканців.

Окрім сирен на вулицях, офіційні оповіщення про повітряну тривогу у Львові та області надходять через спеціальні мобільні додатки, пуш-повідомлення від Google та офіційний телеграм-канал Львівської ОВА «Оповіщення ЦЗ». Тривалість звучання електросирен – до 3-х хвилин, звучання тексту – не менше 5 хвилин.

Водночас в адміністрації кажуть, що подекуди сигнали оповіщення вмикаються не одночасно, а повідомлення на телефони приходять із запізненням. Різниця в часі є мінімальною і зумовлена специфікою роботи ситеми.

«Вся система оповіщення на Львівщині складається з 8 підсистем. Не існує кнопки, яка б могла одночасно їх запускати – коли одна підсистема вийде з ладу, інші далі працюватимуть та сповіщатимуть про будь-яку загрозу. Різниця між повідомленнями мінімальна. Як тільки ми отримуємо сигнал про повітряну тривогу, упродовж 30 секунд по всіх доступних каналах передаємо його до населення. Не зволікайте! Почули сирену – одразу ж спускайтесь в укриття», – каже начальник управління оперативно-чергової служби, оповіщення та зв’язку департаменту з питань цивільного захисту Микола Сень.

Мешканці громад, де сирен не чути взагалі або неможливо розчути текстове повідомлення, повинні звертатися до органів місцевого самоврядування та повідомити про проблему. Звернення опрацьовують та допомагають додатково встановити системи оповіщення.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну сирени на Львівщини повідомляли про повітряну тривогу вже 55 разів. Система оповіщення в області нараховує понад 180 електросирен, 120 – транслюють текстове повідомлення, є 150 інтернет-гучномовців, 200 систем вуличної звукофікації, 35 сирен, які поставили на автомобілі.

«Навіть зараз підприємства Львова виробляють засоби передачі інформації, які встановлюють в населених пунктах громад, щоб вчасно повідомити населення про небезпеку. З 2018 по 2021 рік вдалось встановити лише 49 автономних систем, а вже зараз їх 158», – розповів Микола Сень.