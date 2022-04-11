Блогер пояснив, що просто хотів стати більш популярним

У Чернівецькій області СБУ затримала 18-річного блогера, який під час повітряної тривоги зняв на відео стратегічно важливий об’єкт і опублікував контент у ТікТок. Свої дії юнак пояснив бажанням стати популярним. За скоєне блогеру загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як у понеділок, 11 квітня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, 18-річний юнак проник на територію стратегічно важливого об’єкта, почав фотографувати і знімати відео на території на телефон і одразу опублікував відзнятий матеріал у ТікТок. Відео блогер знімав під час повітряної тривоги та був впевнений, що його ніхто не помітив.

«Скориставшись ситуацією, блогер почав фотографувати і знімати відео території та майнового комплексу на телефон. «Ексклюзивний» матеріал горе-блогер одразу розміщував у соціальній мережі ТікТок. Поширення такої інформації могло призвести до непередбачуваних наслідків – ракетного удару, активізації диверсійно-розвідувальних спрямувань та інших актів агресії РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними правоохоронців, свої дії 18-річний місцевий мешканець пояснив тим, що хотів привернути увагу до власного контенту та стати популярним завдяки неординарним сюжетам. Наразі стосовно юнака відкрили справу за ст. 114-2 ККУ (шпигунство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 12 років.