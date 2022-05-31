За проросійські пости мешканці Калуша загрожує до восьми років тюрми

Служба безпеки України затримала мешканку Калуша, яка публікувала у соцмережах пости із виправданням вторгнення Росії в Україну. Також жінка переконувала підписників, що евакуаційні автомобілі розстрілювали самі українці, а полк «Азов» нібито займався мародерством у Маріуполі. Кіберфахівці встановили, що калушанка писала такі тексти на замовлення росіян і отримувала за це гроші з РФ.

Про затримання мешканки Калуша за публікації в соцмережах на замовлення Росії прес-служба СБУ повідомила у вівторок, 31 травня. За даними слідства, агітаторка з Калуша в соцмережах стверджувала, що російська агресія – провина самих українців та закликала здатись росіянам.

«Після початку повномасштабного нападу Росії мешканка Калуша писала, що причиною російської агресії стала політика «русофобії, ксенофобії і відвертого фашизму», яку проводила Україна. Агітаторка переконувала інтернет-користувачів, що нібито цивільні авто, які намагалися евакуюватися з-під Києва, розстрілювали українці, «Азов» мародерствував у Маріуполі, будинки в мирних містах обстрілює тероборона», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці уточнюють, що, коли жінка зрозуміла, що швидкої окупації Росією всієї території України не відбудеться, змінила свою риторику і відредагувала попередні дописи. Кіберфахівці СБУ встановили, що жінка співпрацює з російською стороною та за гроші виконує замовлення з написання текстів. Наявність у поширених фігуранткою матеріалах виправдовування збройної агресії РФ проти України також підтвердила лінгвістична експертиза.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України). За скоєне мешканці Калуша загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі жінка перебуває під арештом.