Оперативник СБУ викрили спробу російських спецслужб завербувати двох мешканців Хмельницької області. Відомо, що чоловіки працювали на одному зі стратегічних підприємств області, після звільнення вони поїхали на заробітки в Росію, але після повномасштабного вторгнення захотіли повернутися в Україну. Працівники ФСБ намагалися завербувати чоловіків на кордоні.

Як у середу, 3 серпня, повідомила прес-служба СБУ у Хмельницькій області, до 2014 року чоловіки, яких намагалися завербувати росіяни під час повернення додому, працювали на одному зі стратегічних підприємств Хмельниччини.

«Після звільнення вони періодично виїжджали до РФ з метою додаткового заробітку. На початку широкомасштабного вторгнення РФ українці одразу вирішили повернутись додому. При перетині кордону їх намагалися завербувати представники ворожої спецслужби. Під час проходження митного контролю працівники ФСБ «запросили» обох чоловіків на «бесіду» в окрему кімнату, де по черзі з ними розмовляли», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що представників ФСБ особливо цікавили місця проходження військової служби, наявність зв'язків мешканців Хмельниччини у правоохоронних органах та ЗСУ. Розпитували їх також про попереднє місце роботи: розташування, систему охорони, види продукції, що виготовляє підприємство, найменування, експортування до інших країн тощо. Особливий інтерес становили дані про зв'язки з працівниками підприємства, які володіють конфіденційною інформацією.

Після повернення чоловіків до України співробітники СБУ з'ясували подробиці спілкування на кордоні, та про те, що дій на шкоду Україні за завданням росіян не вчиняли. У СБУ нагадують, що співпраця з ворожими спецслужбами є злочином проти нацбезпеки, в умовах воєнного стану держзрада карається ув’язненням на 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.