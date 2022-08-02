Інформатор щонайменше двічі здав росіянам інформацію про розташування в Миколаєві українських військових

У Миколаєві викрили місцевого жителя на передачі російським загарбникам інформації, яку ті використовували для ракетних і артилерійських обстрілів міста. Про це 2 серпня повідомили Служба безпеки України і Офіс генерального прокурора.

«Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві. У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд», – сказано в повідомленні СБУ.

Правоохоронці задокументували, що 25 червня та 15 липня він передав інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ у приміщеннях на території міста, уточнили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуку, проведеного за місцем проживання колаборанта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних. Йому вже повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї або військових. Якщо вину інформатора росіян визнає суд, то йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, росіяни знищують Миколаїв, обстрілюючи його щоденно. В ніч на 31 липня обстріл міста був найсильнішим від початку війни, а одна з російських ракет поцілила в будинок одного з найбагатших українців Олексія Вадатурського. Він із дружиною загинув.