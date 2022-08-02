Перевізник сам звернувся до СБУ і розповів про деталі спілкування із росіянами

Спецслужби РФ намагалися завербувати водія, який займався пасажирськими перевезеннями з України в Росію. Ще у 2020 році у пункті пропуску мешканця Прикарпаття затримали за нібито порушення правил перетину кордону та провели розмову, в якій цікавилися суспільно-політичною ситуацією на заході України та готовністю населення брати участь у бойових діях. Після повномасштабного вторгнення Росії перевізник, з яким контактували російські спецслужби, сам звернувся в СБУ.

Як у вівторок, 2 серпня, повідомила прес-служба СБУ в Івано-Франківській області, мешканця Прикарпаття, який виконував пасажирські рейси в Росію, намагалися завербувати працівники ФСБ ще у 2020 році.

«На російському пункті пропуску «Троєбортноє» перевізника затримали співробітники прикордонної служби ФСБ та обвинуватили в нібито перевищенні ліміту перетині кордону. Під цим надуманим приводом чоловіка відвели в окрему кімнату для «бесіди». Під час розмови представник ФСБ цікавився суспільно-політичною обстановкою в західному регіоні України, ставленням місцевих мешканців до війни на сході, готовністю громадян брати участь у бойових діях», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що представники російських спецслужб також збирали дані про інших перевізників та громадян, які користуються такими послугами, цікавилися шляхами перетину кордону поза пунктами пропуску та випитували компрометуючі дані стосовно службовців, котрі обслуговують роботу цієї ділянки кордону. Для майбутнього контакту у перевізника взяли номер телефону та обговорили подальші зустрічі на пункті «Троєбортноє».

З початком повномасштабного вторгнення водій повідомив СБУ про подробиці спілкування на кордоні, та про те, що дій на шкоду Україні за завданням росіян не вчиняв. СБУ нагадує, що надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавлення волі, з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 ККУ).