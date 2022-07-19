51-річний агент поширював фейки і готував диверсії на Закарпатті

Агента ФСБ, який збирав інформацію про суспільно-політичну ситуацію на Закарпатті, посадили на сім років. За даними слідства, шпигун під псевдонімом «Гєлєн» передавав зібрану інформацію своїм кураторам для підготовки диверсій і спеціальних інформаційних операцій для розхитування ситуації у прикордонних районах України.

Про вирок агенту російських спецслужб у вівторок, 19 липня, повідомила прес-служба СБУ.За даними правоохоронців, СБУ затримала агента у березні 2022 року та зібрала докази співпраці 51-річного чоловіка з ФСБ. Зокрема, встановлено весь ланцюжок його кураторів і координаторів з-поміж співробітників російських спецслужб у тому числі й під прикриттям.

Під час затримання в агента виявили документи на ім’я Олександр Шипулін. Російський шпигун, зокрема, збирав в Україна інформацію про політичну ситуацію та проводив проросійські інформаційні операції.

«Зловмисник під псевдонімом «Гєлєн» передавав зібрану інформацію своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України», — йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що йдеться про громадянина Росії, який проживав у Сваляві. З початком наступу військ РФ, чоловік погодився підготувати кілька фейкових публікацій у ЗМІ з тиражуванням закликів до «вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст», а також критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон. Крім того, він мав поширювати думку про те, що нібито деструктивні дії української влади призводять до мародерства та загибелі військових.

«За це він регулярно отримував матеріальну винагороду, яка надходила на банківські рахунки його співмешканки. Жінку вже засуджено за пособництво в діях, вчинених з метою захоплення державної влади», — додають у прокуратурі.

Свалявський районний суд визнав російського агента винним за ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років. До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.