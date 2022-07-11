У суді Леонід Горбатенко розкаявся та заявив, що шкодує про сказане

Нетішинський міський суд визнав винним за статтею про колабораційну діяльність 36-річного підприємця з Нетішина. Леонід Горбатенко, перебуваючи на місцевому ринку, публічно називав війну в Україні «спецоперації з денацифікації», а також висловлював підтримку російському президенту. За це йому на десять років заборонили обіймати посади у державних органах та у місцевому самоврядуванні.

Як йдеться у вироку Нетішинського суду, підприємець висловлювався у березні цього року, після початку повномасштабної війни. Перебуваючи на місцевому ринку, чоловік називав війну в Україні «спецоперацією з денацифікації» – цим терміном російська пропаганда називає війну в Україні.

У вироку наводять декілька заяв: «Путін прийде, і буде багато роботи», «такі дії необхідні для проведення денацифікації та демілітаризації України» та «Путін прийде і наведе порядок».

У суді чоловік розкаявся та підтвердив, що справді говорив про підтримку Росії, оскільки вважав, що там люди живуть краще. «На теперішній час він змінив свою думку, шкодує про свої слова та вважає, що в Україні відбувається війна, що стала наслідком військової агресії Російської Федерації проти України», – йдеться у вироку.

Суддя Ігор Безкровний визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та заборонив йому на 10 років обіймати посади у державних органах та у місцевому самоврядуванні.